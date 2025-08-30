貨物稅修正三讀 汽車汰舊換新 最高減10萬

立法院會昨（29）日三讀修正通過攸關汽機車汰舊換新減徵貨物稅的貨物稅條例，將減徵期限延長至2030年底。同時，增納2030年底前，購買2,000cc以下小客車並完成掛牌，該小客車應徵的貨物稅，每輛減徵5萬元。加上現行汽車汰舊換新的5萬元，最高可減徵貨物稅10萬元。

另外，在2030年底前，購買150cc以下機車並完成掛牌，除機車每輛減徵貨物稅2,000元，加上現行機車汰舊換新的4,000元，總共可減徵貨物稅6000元。

貨物稅修正重點

汽機車汰舊換新減徵德政，釋出消費大利多，各大車廠瞄準觀望買盤即將進場，三大汽車集團和泰集團、裕隆集團及三陽集團旗下代理的汽車品牌TOYOTA、LEXUS、NISSAN及HYUNDAI等摩拳擦掌準備迎接商機；福特汽車昨日已率先公布推出9月限時優惠；各家業者都火速研擬全新促銷方案，吸引消費者上門。

龍頭大廠和泰車代理的TOYOTA及LEXUS正研究9月及10月最能吸引消費者的促銷方案，畢竟關稅政策還未宣布，搶客策略要全盤考量，未來會因應政策推出吸睛方案，期許一出手就成功。

三陽集團旗下南陽汽車理的韓系車現代汽車，日前才剛剛發表SANTA FE Galligraphy，強調車款齊備，只待市場買氣回籠即可強棒出擊；裕日車對應促銷預計在9月中公告施行；中華車旗下的MG品牌主打最高CP值，有望舊換新成交價來到HS 1.5旗艦版79.9萬元，ZS心動版59.9萬元、ZS 1.5L旗艦版62.9萬元，價格優勢再加上新車上市助威，有望衝高第4季銷售。

此外，福特汽車昨日已率先公布推出9月限時優惠， Ford Kuga入主1.5T Active車型享3萬元低頭款與低月付8,888元，另享五年原廠保固與6萬豪禮；Focus全車系舊換新75.9萬元起，活動期間入主國產車型贈送3萬元配件金及五年原廠保固，軍警公教人員入主New Ford Focus國產車型、The All-New Ford Kuga指定車型，可再享有二年原廠保固方案。

汽車業者表示，業者更關注貨物稅真正實施的時程，畢竟三讀通過到生效期間多長會關係到銷售策略，因實際的生效日還待確認，生效日期與業者的促銷策略有密切的關聯。

近期各家促銷案勢必陸續推出，車市勢必呈現看車的人多，買車會繼續等待的情況。