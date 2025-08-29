冷眼集／支持油還是電？ 淨零政策自相矛盾

聯合報／ 本報記者林海

立院通過「貨物稅條例」修正案，將對新購燃油機車全面減徵二千元的貨物稅，引發電動機車界炸鍋。為生計，電動機車業者的反彈並不令人意外，但在淨零減碳目標之下，政府的政策卻屢屢自相矛盾，凸顯出施政目標自始至終不明確，也讓業者無所適從。

政府先前大力推動電動機車，並給予力度極高的補助，也讓電動機車的銷售在二○一九年達到高峰，單年銷量近十七萬輛，市占率近百分之十九，但在燃油機車力爭補助要「油電平權」後，政府同樣給予油車補助，也讓電車銷售在二○二○年腰斬，更一路低迷至今。

國發會推出的「二○五○淨零排放路徑」中，「運具電動化」是重中之重，但以電動機車來說，二○三○年要達到的初期目標是新車銷售占比要達百分之三十五，以目前進度已是不可能的任務，去年電動機車的市占率僅百分之十，且是近年來的低點，而今年前七月的市占率探底到百分之七。

誠然，與油車相比，電車仍有不足之處，正因如此，在發展初期的電車才需要政府的資源挹注，若要推動淨零政策，交通當然是重中之重，而政策上有傾斜也是理所當然，畢竟市場變大，就會有更多業者願意投入，選擇增加、基礎建設打穩、便利性提高後，對於消費者來說有了誘因，提升市占率的速度才會加快。

單從產業面向來看，政府對油電一視同仁並無問題，但若要推動淨零，卻又在油與電搖擺不定，與其貿然推政策討好業者，不如先思考，到底要不要推動淨零。

