貨物稅修法三讀…汽機車汰舊換新 最高減徵10萬

台美關稅衝擊汽車產業，立法院會昨三讀修正「貨物稅條例」部分條文，明定減徵優惠期限延長至二○三○年底，此外新購汽機車也可減徵貨物稅，二千ｃｃ以下的小客車汰舊換新，最高可減徵十萬元，一五○ｃｃ以下機車汰舊換新，最高可減徵六千元。民團對新制憂心，若缺乏支持電動機車產業的配套，恐讓推動多年電動化付諸流水。

現行貨物稅提供汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠，將於明年一月七日屆期，經國內車廠提出訴求，立法院朝野立委昨拍板同意延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅的優惠措施。

三讀條文明定，在二○三○年底前，購買二千ｃｃ以下小客車並完成掛牌，貨物稅每輛減徵五萬元。加上現行汽車汰舊換新的五萬元，新車為二千ｃｃ以下，共可減徵貨物稅十萬元；購買一五○ｃｃ以下機車並完成掛牌，貨物稅每輛減徵二千元，若含汰舊換新，購買一五○ｃｃ以下新機車，共可減徵貨物稅六千元。

台灣智慧移動產業協會（ＳＭＡＴ）表示，能理解調整貨物稅是因應關稅談判的必要措施，但政府應推出支持電動機車產業的配套，否則市場恐走回頭路。據審計部一一三年決算報告指出，政府推動電動機車產業發展成效不彰，不僅多項預算執行率偏低，電動機車銷售占比更是多年停滯不前。

新北市機車公會三蘆分會會長洪宗寶說，政府喊出運具電動化時，他第一時間響應，同行都笑他傻，但他仍選擇支持政府，結果電車補助逐年縮水，如今新購燃油機車都能降稅，環境部卻不願對新購電動機車提供補助，叫第一線業者情何以堪？

嘉義市機車商業同業公會榮譽理事長陳慶全說，外界只看到產發署電動機車相關預算執行率不佳，但這並非冰冷的數字，這代表街頭巷尾有好多家撐不下去的電動機車行，難道真要逼這些小店家走上街頭？

ＳＭＡＴ指出，「電動機車三三三政策」包括經濟部提供機車行銷售電動機車獎勵金三千元、環境部恢復新購電動機車補助三千元，及交通部補助使用者電池資費每月三百元，該政策已是產業共識，政府應傾聽產業界心聲，支持推行。

環境部大氣環境司長黃偉鳴說，電動機車相關補助，中央跟地方皆在執行，以汰舊換新等多元方式鼓勵民眾使用電動機車，也推動「車輛汰舊換新抵換媒合平台」，透過開發單位收購民眾汰舊換購電動車輛的溫室氣體減量效益，抵換營運開發的增量，達到環評承諾。新購機車降稅二千元是立院決議，行政部門會持續推動。