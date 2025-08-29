快訊

曾被視為運動部長熱門人選 「他」讚李洋棄年領3千萬代言費入閣

彭振聲偵訊消失1小時13分後認罪！民眾黨批「清洗筆錄」 北檢發聲澄清

統籌稅款明年增幅89% 財部：無法全數分配數額待修法

中央社／ 台北29日電

財政部今天表示，受到新版財政收支劃分法影響，明年度中央統籌分配稅款規模達新台幣8841億元，較今年度增幅89%，並已於今天通知地方政府；至於部分金額無法全數分配的問題，仍待完成修法程序後，始得進行分配。

財政部今天發布新聞稿說明，新版財政收支劃分法於3月21日經總統公布施行，財政部按新法規定的稅課收入劃分比例及明年度中央政府總預算案相關稅收推估，明年度中央統籌分配稅款規模將達8841億元，較今年度增加4165億元、增幅89%。

財政部表示，其中普通統籌稅款分配金額，經財政部依新法規定公式及分配指標完成設算，並保障獲配金額不低於今年度獲配數後，已於今天通知地方政府。

財政部補充，由於新版財劃法訂定的公式有無法全數分配、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式、未具體明定分配鄉鎮市的核計項目、指標及權重等爭議，行政院2月27日曾移請立法院覆議，但立法院3月12日仍決議維持原案。

因此，財政部表示，今年8月15日邀集會商，其中序位分數定義與計分方式及鄉鎮市分配公式等處理方式，已獲致共識。

對於無共識議題，財政部說明，由於新法規定普通統籌稅款90.5%分配本島直轄市及縣市、2.5%分配離島，但分子依據本島各市縣及離島分開計算，分母則依全部直轄市及縣市計算，有無法全數分配的問題，財政部無法逾越法律文義範圍透過行政解釋逕予分配。

因此，財政部表示，8月27日已頒布「115年度中央統籌分配稅款分配及撥付作業注意事項」作為執行依據，對於無法分配的數額，本質仍為普通統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍待完成修法程序後，始得進行分配。

稅款 財政部 地方政府

延伸閱讀

新版財劃法台東獲配193.3億元 縣府：尚未明確勿高興太早

明年統籌稅款分配金額出爐 財政部：已於今日正式通知地方政府

中央統籌分配稅款台中較原估算多33億元 財政局：仍要看補助款狀況

下班前突擊？中央統籌分配稅款少給雲林27億 張麗善：要讓地方斷炊嗎

相關新聞

燃油機車降稅衝擊 電動機車行：沒配套真的撐不住

立法院29日通過《貨物稅條例》修正案，新購燃油機車全面降稅 2,000 元，引發基層電動機車行群情激憤，認為缺乏配套措施...

燃油機車降稅衝擊運具電動化 電動機車行：沒配套 真的撐不住

立法院今（29）日通過《貨物稅條例》修正案，新購燃油機車全面降稅2,000元，台灣智慧移動產業協會（SMAT）表示，產業...

汽機車貨物稅修法三讀 最高減徵10萬元至2030年

立法院會29日三讀通過貨物稅修法，規定排氣量2000c.c.以下的小客車汰舊換新，貨物稅最高減徵金額達5萬元；排氣量15...

減徵貨物稅救市！2000c.c.以下小客車汰舊換新「最高省10萬」

台美關稅衝擊汽車產業，立法院會今天三讀修正「貨物稅條例」部分條文，明定減徵優惠期限延長至2030年底，此外新購汽機車也可...

年底前贈與最划算！子女結婚可領2,352萬免稅紅包

父母若想幫即將結婚的子女買房子，合理運用贈與稅免稅額與婚嫁專屬優惠，就能大幅降低稅負。財政部高雄國稅局提醒，依《遺產及贈...

房屋稅1%優惠 須達雙門檻

房屋稅2.0今年5月首度開徵，只有同時符合「全國單一自住房屋」及「房屋現值低於各縣市公告門檻」兩項條件的民眾，才可享有最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。