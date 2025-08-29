統籌稅款明年增幅89% 財部：無法全數分配數額待修法

財政部今天表示，受到新版財政收支劃分法影響，明年度中央統籌分配稅款規模達新台幣8841億元，較今年度增幅89%，並已於今天通知地方政府；至於部分金額無法全數分配的問題，仍待完成修法程序後，始得進行分配。

財政部今天發布新聞稿說明，新版財政收支劃分法於3月21日經總統公布施行，財政部按新法規定的稅課收入劃分比例及明年度中央政府總預算案相關稅收推估，明年度中央統籌分配稅款規模將達8841億元，較今年度增加4165億元、增幅89%。

財政部表示，其中普通統籌稅款分配金額，經財政部依新法規定公式及分配指標完成設算，並保障獲配金額不低於今年度獲配數後，已於今天通知地方政府。

財政部補充，由於新版財劃法訂定的公式有無法全數分配、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式、未具體明定分配鄉鎮市的核計項目、指標及權重等爭議，行政院2月27日曾移請立法院覆議，但立法院3月12日仍決議維持原案。

因此，財政部表示，今年8月15日邀集會商，其中序位分數定義與計分方式及鄉鎮市分配公式等處理方式，已獲致共識。

對於無共識議題，財政部說明，由於新法規定普通統籌稅款90.5%分配本島直轄市及縣市、2.5%分配離島，但分子依據本島各市縣及離島分開計算，分母則依全部直轄市及縣市計算，有無法全數分配的問題，財政部無法逾越法律文義範圍透過行政解釋逕予分配。

因此，財政部表示，8月27日已頒布「115年度中央統籌分配稅款分配及撥付作業注意事項」作為執行依據，對於無法分配的數額，本質仍為普通統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍待完成修法程序後，始得進行分配。