燃油機車降稅 電動機車行批無配套恐重挫產業

立法院今天通過「貨物稅條例」修正案，新購燃油機車全面降稅2000元。台灣智慧移動產業協會表示，缺乏配套措施引發基層電動機車行不滿，恐重挫電動機車產業、延宕運具電動化轉型。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）今天發佈新聞稿表示，政府推動電動機車產業發展成效不彰，不僅多項預算執行率偏低，電動機車銷售佔比更多年停滯不前；政府一面高喊「2040電動機車市售比100％」，一面反手調降燃油機車貨物稅，且缺乏相應配套作為，才會引發基層車行高度反彈。

新北市機車公會三蘆分會會長、鴻寶車業有限公司董事長洪宗寶表示，政府喊出運具電動化時，他第一時間就響應，甚至被同行笑傻，結果電車補助逐年縮水，如今新購燃油機車都能降稅，環境部卻不願意對民眾新購電動機車提供補助，「第一線業者情何以堪？」

洪宗寶說，這幾年的市場變化，造成電動機車專賣店一家家收掉，倒下去的都是最相信政府、最用力投資、最積極轉型的車行，現在卻真心換絕情：呼籲政府在照顧油車業者的同時，也多關心電動機車行。

嘉義市機車商業同業公會榮譽理事長、智慧嘉動力科技總經理陳慶全也說，政府幫新購油車降稅，卻沒有規劃配套方案來平衡市場，擺明在扯業者後腿；產發署電動機車相關預算執行率不佳，代表的是數家撐不下去的電動機車行。

陳慶全表示，產發署其實可以運用原本的計畫與預算，增加對基層車行提供「電動機車銷售獎勵金」，達成多贏的效果，包括重新宣示政府支持淨零碳排電動運具的決心、讓機車行業者得到活水、避免產發署因預算執行不力而被審計部檢討、挽救整體電動機車產業。

台灣智慧移動產業協會指出，產業界都能理解調整貨物稅是因應關稅談判的必要措施，但若缺乏對電動機車產業的配套支持作為，恐導致市場走回頭路，讓多年來的電動化推廣努力付諸流水。

協會呼籲政府即時評估「貨物稅條例」修正案對延宕油電轉型的長期隱憂、正視電動機車產業生存挑戰，並盡速補強配套，避免電動化政策淪於空談，也避免近年來最響應政府政策、積極轉型的電動機車行，因缺乏政策支持而被迫關門倒閉。