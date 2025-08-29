燃油機車降稅衝擊 電動機車行：沒配套真的撐不住

立法院29日通過《貨物稅條例》修正案，新購燃油機車全面降稅 2,000 元，引發基層電動機車行群情激憤，認為缺乏配套措施，恐重挫電動機車產業，延宕台灣運具電動化轉型進程。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）指出，連審計部近期公布的 113 年決算報告都直接點出，政府推動電動機車產業發展成效不彰，不僅多項預算執行率偏低，電動機車銷售佔比更多年停滯不前。對比政府一面高喊「 2040 電動機車市售比 100％ 」，一面反手調降燃油機車貨物稅，且缺乏對購買電動機車相應配套作為，才會引發基層車行高度反彈。

新北市機車公會三蘆分會會長、鴻寶車業有限公司董事長洪宗寶表示，政府喊出運具電動化時，他第一時間就響應，「同行都笑我傻，說賣電車很辛苦，但我選擇支持政府，賭上身家要跟著政策走。結果呢？電車補助逐年縮水，如今新購燃油機車都能降稅，環境部卻不願意對民眾新購電動機車提供補助，叫我們第一線業者情何以堪？」

洪宗寶早年只賣油車，現在「油電皆賣、油電兼修」，明顯感受到最近客人走進門市，開口第一句就是：「新聞說買油車降兩千，比較划算啊！」讓他聽得心頭發酸。「我們拚命跟客人介紹電動機車可以改善空污，多數客人試乘也很滿意，但最後還是選擇買低價油車，我們只想問，政府在照顧油車業者的同時，能不能也多關心電動機車行？」

洪宗寶感嘆：「這幾年的市場變化，造成電動機車專賣店一家一家收掉，倒下去的都是最相信政府、最用力投資、最積極轉型的車行，現在卻真心換絕情，這種感覺比什麼都還要心酸。」