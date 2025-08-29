燃油機車降稅衝擊運具電動化 電動機車行：沒配套 真的撐不住

立法院今（29）日通過《貨物稅條例》修正案，新購燃油機車全面降稅2,000元，台灣智慧移動產業協會（SMAT）表示，產業界都能理解調整貨物稅是因應關稅談判的必要措施，但若缺乏對電動機車產業的配套支持作為，恐導致市場走回頭路，讓多年來的電動化推廣努力付諸流水。

SMAT指出，連審計部近期公布的113年決算報告都直接點出，政府推動電動機車產業發展成效不彰，不僅多項預算執行率偏低，電動機車銷售占比更多年停滯不前。對比政府一面高喊「 2040 電動機車市售比 100％ 」，一面反手調降燃油機車貨物稅，且缺乏對購買電動機車相應配套作為，引發基層車行高度反彈。

SMAT基於長期對市場狀況的觀察、傾聽基層業者心聲並與產業界對話，提出的「電動機車333政策」早已是產業共識，包括經濟部提供機車行銷售電動機車獎勵金3,000元、環境部恢復新購電動機車補助 3,000 元，以及交通部補助使用者電池資費每月 300 元。

新北市機車公會三蘆分會會長、鴻寶車業有限公司董事長洪宗寶表示，政府喊出運具電動化時，他第一時間就響應，「同行都笑我傻，說賣電車很辛苦，但我選擇支持政府，賭上身家要跟著政策走。結果呢？電車補助逐年縮水，如今新購燃油機車都能降稅，環境部卻不願意對民眾新購電動機車提供補助，叫我們第一線業者情何以堪？」

嘉義市機車商業同業公會榮譽理事長、智慧嘉動力科技總經理陳慶全也認為，賣電動機車最辛苦的是市場教育，「我們花了好幾年，自己印文宣、辦活動，就是希望民眾願意給電動機車一次機會。結果這麼多努力下來，政府幫新購油車降稅，竟然沒有規劃配套方案來平衡市場，這不是擺明在扯後腿嗎？」

陳慶全說：「外界只看到產發署電動機車相關預算執行率不佳，但這不只是冷冰冰的數字，而是代表街頭巷尾有好多家撐不下去的電動機車行，難道真的要逼我們這些小店家走上街頭？」

陳慶全表示，產發署其實可以運用原本的計畫與預算，增加對基層車行提供「電動機車銷售獎勵金」，達成多贏的效果。第一是重新宣示政府支持淨零碳排電動運具的決心、第二是讓苦等甘霖的機車行業者得到活水、第三可以避免產發署因預算執行不力而被審計部檢討、最後還可以挽救整體電動機車產業。

SMAT 呼籲政府即時評估《貨物稅條例》修正對延宕油電轉型的長期隱憂、正視電動機車產業生存挑戰，並盡速補強配套，避免電動化政策淪於空談，也避免近年來最響應政府政策、積極轉型的電動機車行，因缺乏政策支持而被迫關門倒閉。