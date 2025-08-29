汽機車貨物稅修法三讀 最高減徵10萬元至2030年
立法院會29日三讀通過貨物稅修法，規定排氣量2000c.c.以下的小客車汰舊換新，貨物稅最高減徵金額達5萬元；排氣量150c.c.以下的機車，汰舊換新最高減徵4千元。減徵期限延長至2030年12月31日止，鼓勵報廢或出口中古機車並換購新汽機車，促進相關產業發展及節能減碳。
三讀條文明定，為鼓勵報廢或出口中古汽車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳，貨物稅修法，排氣量2000 c.c.以下的小客車汰舊換新，貨物稅最高減徵金額達5萬元；新購減徵5萬元；汰舊換新加新購合計10萬元。
三讀條文指出，有關排氣量150c.c.以下的機車汰舊換新，貨物稅最高減徵金額達4千元；新購減徵2千元；汰舊換新加新購合計6千元。
三讀條文提及，貨物稅減徵自2016年增訂後，確實有提升汽機車汰舊換新率，對汽機車市場之活絡及相關產業之稅賦增加亦有相當成效，短期內仍有持續減徵之必要。本次修法將減徵適用期限，延長至2030年12月31日止。
