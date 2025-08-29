快訊

黃仁勳加持！這檔AI測試股漲停飆天價 外資喊買、上修資本支出

地瓜球粉絲注意！全新「表情貼小傢伙」LINE貼圖來了 網讚：竟有曬黑款

北一女地下室變電箱冒煙 台電檢修一度釀北檢、北院停電

減徵貨物稅救市！2000c.c.以下小客車汰舊換新「最高省10萬」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院會今天三讀修正「貨物稅條例」部分條文，明定減徵優惠期限延長至2030年底，此外新購汽機車也可減徵貨物稅，汽車汰舊換新最高可減徵10萬元、機車汰舊換新可減徵6000元。記者周佑政／攝影
立法院會今天三讀修正「貨物稅條例」部分條文，明定減徵優惠期限延長至2030年底，此外新購汽機車也可減徵貨物稅，汽車汰舊換新最高可減徵10萬元、機車汰舊換新可減徵6000元。記者周佑政／攝影

台美關稅衝擊汽車產業，立法院會今天三讀修正「貨物稅條例」部分條文，明定減徵優惠期限延長至2030年底，此外新購汽機車也可減徵貨物稅，2000c.c.以下的小客車汰舊換新，最高可減徵10萬元，150cc以下機車汰舊換新，最高也可減徵6000元。

現行貨物稅提供汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠，將於明年1月7日屆期。國內車廠日前提出訴求，包含延長汽車汰舊換新減徵5萬元貨物稅優惠，並爭取購買新車也能適用。

為持續鼓勵報廢或出口中古汽車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳，立法院朝野立委都同意延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅的優惠措施。

三讀條文明定，在2030年底前，購買2000cc以下小客車並完成掛牌，貨物稅每輛減徵5萬元。加上現行汽車汰舊換新的5萬元，如果購買的新車又是2000cc以下，共可減徵貨物稅10萬元。

機車方面，三讀條文明定，在2030年底前，購買150cc以下機車並完成掛牌，貨物稅每輛減徵2000元。加上現行機車汰舊換新的4000元，如果購買的新車又是150cc以下，共可減徵貨物稅6000元。

減徵 新車 貨物稅

延伸閱讀

關稅遲未定案 車市年掛牌量 探十年低點

男子全身血被丟包高雄義大醫院急診室慘死 疑毒品交易糾紛遭撞斃

逆向行駛衝撞女騎士！小客車下秒「誇張行徑」全都錄

影／國1中壢段大貨車恍神釀禍！3小客車遭撞成廢鐵

相關新聞

減徵貨物稅救市！2000c.c.以下小客車汰舊換新「最高省10萬」

台美關稅衝擊汽車產業，立法院會今天三讀修正「貨物稅條例」部分條文，明定減徵優惠期限延長至2030年底，此外新購汽機車也可...

年底前贈與最划算！子女結婚可領2,352萬免稅紅包

父母若想幫即將結婚的子女買房子，合理運用贈與稅免稅額與婚嫁專屬優惠，就能大幅降低稅負。財政部高雄國稅局提醒，依《遺產及贈...

汽機車貨物稅修法三讀 最高減徵10萬元至2030年

立法院會29日三讀通過貨物稅修法，規定排氣量2000c.c.以下的小客車汰舊換新，貨物稅最高減徵金額達5萬元；排氣量15...

房屋稅1%優惠 須達雙門檻

房屋稅2.0今年5月首度開徵，只有同時符合「全國單一自住房屋」及「房屋現值低於各縣市公告門檻」兩項條件的民眾，才可享有最...

公司借錢給股東 利息要計稅

公司若把資金借給股東，卻沒有收利息，或收取利息明顯偏低，小心被國稅局認定漏報收入。財政部北區國稅局提醒，除非屬於「預支職...

外銷收入認列 報關日為準

財政部台北國稅局提醒，營利事業在外銷貨物時，銷貨收入的年度認列應依「報關日」判定，而非依收款日計算，若認列錯誤，恐影響所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。