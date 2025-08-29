減徵貨物稅救市！2000c.c.以下小客車汰舊換新「最高省10萬」

台美關稅衝擊汽車產業，立法院會今天三讀修正「貨物稅條例」部分條文，明定減徵優惠期限延長至2030年底，此外新購汽機車也可減徵貨物稅，2000c.c.以下的小客車汰舊換新，最高可減徵10萬元，150cc以下機車汰舊換新，最高也可減徵6000元。

現行貨物稅提供汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠，將於明年1月7日屆期。國內車廠日前提出訴求，包含延長汽車汰舊換新減徵5萬元貨物稅優惠，並爭取購買新車也能適用。

為持續鼓勵報廢或出口中古汽車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳，立法院朝野立委都同意延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅的優惠措施。

三讀條文明定，在2030年底前，購買2000cc以下小客車並完成掛牌，貨物稅每輛減徵5萬元。加上現行汽車汰舊換新的5萬元，如果購買的新車又是2000cc以下，共可減徵貨物稅10萬元。

機車方面，三讀條文明定，在2030年底前，購買150cc以下機車並完成掛牌，貨物稅每輛減徵2000元。加上現行機車汰舊換新的4000元，如果購買的新車又是150cc以下，共可減徵貨物稅6000元。