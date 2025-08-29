快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

年底前贈與最划算！子女結婚可領2,352萬免稅紅包

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
結婚示意圖。圖片來源／pexels
結婚示意圖。圖片來源／pexels

父母若想幫即將結婚的子女買房子，合理運用贈與稅免稅額與婚嫁專屬優惠，就能大幅降低稅負。財政部高雄國稅局提醒，依《遺產及贈與稅法》規定，父母在子女婚嫁時贈與的財物，總額不超過新台幣100萬元，可不列入贈與總額，等於這筆錢不用課稅。實務上，「婚嫁時」是以結婚登記前後6個月內為認定基準。

也就是說，父母除了平時每人每年本就有244萬元的贈與免稅額，在子女結婚當年，還能額外再享有100萬元的「婚嫁贈與額度」。

舉例來說，若小帥與小美（化名）在2026年1月結婚，小帥的父母若在2025年底前，先各自贈與244萬元，等到2026年結婚時，再各自贈與344萬元（244萬元一般贈與+100萬元婚嫁贈與），透過跨年度安排，短時間內，小帥父母可在不繳贈與稅的情況下，送出1,176萬元；如果小美的父母也用相同方式操作，兩人結婚時合計可收到高達2,352萬元免稅贈與。

國稅局提醒，父母各自贈與子女金額若超過344萬元（包含婚嫁贈與額度），仍須在贈與行為發生後30日內完成贈與稅申報，並檢附贈與人與受贈人身分證明文件、贈與契約、資金證明（如存摺影本）以及結婚登記的戶籍資料，才算合規。

結婚 免稅額

延伸閱讀

趣里奉子成婚！閃嫁小8歲三山凌輝　水谷豐伊藤蘭升格外公外婆

扶弟魔！妻想出60萬讓弟「買車結婚」夫拒絕　她怒嗆網一面倒不挺

桃園周歲嬰全身多處新舊傷致死 新手爸媽否認虐子遭訴凌虐

父母爭親權！兒子「愛爸爸跟愛媽媽一樣多」 法院長篇裁定超催淚

相關新聞

年底前贈與最划算！子女結婚可領2,352萬免稅紅包

父母若想幫即將結婚的子女買房子，合理運用贈與稅免稅額與婚嫁專屬優惠，就能大幅降低稅負。財政部高雄國稅局提醒，依《遺產及贈...

房屋稅1%優惠 須達雙門檻

房屋稅2.0今年5月首度開徵，只有同時符合「全國單一自住房屋」及「房屋現值低於各縣市公告門檻」兩項條件的民眾，才可享有最...

公司借錢給股東 利息要計稅

公司若把資金借給股東，卻沒有收利息，或收取利息明顯偏低，小心被國稅局認定漏報收入。財政部北區國稅局提醒，除非屬於「預支職...

外銷收入認列 報關日為準

財政部台北國稅局提醒，營利事業在外銷貨物時，銷貨收入的年度認列應依「報關日」判定，而非依收款日計算，若認列錯誤，恐影響所...

爸爸過世...要跟後母爭遺產？律師曝：修法後孩子沒有權利

A男晚年喪妻，後來娶了上市公司CEO為妻，但婚後A男驟然離世。男子與前妻的獨子，眼見後母起訴主張繼承與夫妻財產分配，獨子也代位A男向後母主張剩餘財產分配請求權。 根據目前民法規定，獨子的主張恐難成立，夫妻剩餘財產分配請求權，雖曾被視為可繼承的「非一身專屬權」，但修法後，法律已明文規定，該請求權不得讓與或繼承。 也就是說，A男死亡後，小孩無法代位A男主張該權利，然而配偶不僅可依法繼承遺產，還可能主張夫妻剩餘財產分配，進一步取得婚後財產差額的一半。

月銷20萬內 仍可能要開發票

財政部北區國稅局指出，若營業人業務範圍廣、規模不屬於「零星小額」，且具備會計處理與使用電子系統的能力，即便月銷售額低於門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。