年底前贈與最划算！子女結婚可領2,352萬免稅紅包

父母若想幫即將結婚的子女買房子，合理運用贈與稅免稅額與婚嫁專屬優惠，就能大幅降低稅負。財政部高雄國稅局提醒，依《遺產及贈與稅法》規定，父母在子女婚嫁時贈與的財物，總額不超過新台幣100萬元，可不列入贈與總額，等於這筆錢不用課稅。實務上，「婚嫁時」是以結婚登記前後6個月內為認定基準。

也就是說，父母除了平時每人每年本就有244萬元的贈與免稅額，在子女結婚當年，還能額外再享有100萬元的「婚嫁贈與額度」。

舉例來說，若小帥與小美（化名）在2026年1月結婚，小帥的父母若在2025年底前，先各自贈與244萬元，等到2026年結婚時，再各自贈與344萬元（244萬元一般贈與+100萬元婚嫁贈與），透過跨年度安排，短時間內，小帥父母可在不繳贈與稅的情況下，送出1,176萬元；如果小美的父母也用相同方式操作，兩人結婚時合計可收到高達2,352萬元免稅贈與。

國稅局提醒，父母各自贈與子女金額若超過344萬元（包含婚嫁贈與額度），仍須在贈與行為發生後30日內完成贈與稅申報，並檢附贈與人與受贈人身分證明文件、贈與契約、資金證明（如存摺影本）以及結婚登記的戶籍資料，才算合規。