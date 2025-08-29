聽新聞
0:00 / 0:00

房屋稅1%優惠 須達雙門檻

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

房屋稅2.0今年5月首度開徵，只有同時符合「全國單一自住房屋」及「房屋現值低於各縣市公告門檻」兩項條件的民眾，才可享有最低1%稅率；若只符合其中一項條件，則是依一般自住住家稅率1.2%課徵。

以新竹市為例，市府公告2026年房屋現值門檻為185萬6,600元，若房屋現值在此數額以下，且在全國僅持有一戶自住房屋，才適用1％稅率。

所謂「全國單一自住房屋」，必須符合多項規範，包括屋主本人、配偶及未成年子女在全國合計只能持有一戶，且不得出租或作營業使用，必須供本人、配偶或直系親屬實際居住，並完成戶籍登記；同時還要低於各縣市公告的房屋現值門檻，兩項缺一不可，才能適用1%稅率。

稅務局舉例，一名張媽媽在新竹市僅持有一戶自住房屋，但先生在台北另有兩戶透天厝分別出租與作營業使用，雖然張媽媽的房子本身符合自住條件，但因家戶合計持有三戶，不符合「全國僅持有一戶」規定，因此只能按1.2%課徵，無法享有1%優惠。

另外，稅務局提醒，自住房屋若未完成本人、配偶或直系親屬的戶籍登記，將被視為非自住，稅率將拉高至2.6%至4.8%，相關申請須在2026年3月23日前完成，以免錯失優惠。

房屋稅

延伸閱讀

新竹市議會議員職員回娘家 高虹安驚喜現身

已跟6國簽23份MOU 邱臣遠城市外交月底再率團出訪澳洲

股票突被賣光 是稅務局出手！欠稅擺爛小心薪水、存款都被扣…真有困難怎辦？

新竹市關新路火警 濃煙密布一人受困幸無礙

相關新聞

外銷收入認列 報關日為準

財政部台北國稅局提醒，營利事業在外銷貨物時，銷貨收入的年度認列應依「報關日」判定，而非依收款日計算，若認列錯誤，恐影響所...

房屋稅1%優惠 須達雙門檻

房屋稅2.0今年5月首度開徵，只有同時符合「全國單一自住房屋」及「房屋現值低於各縣市公告門檻」兩項條件的民眾，才可享有最...

公司借錢給股東 利息要計稅

公司若把資金借給股東，卻沒有收利息，或收取利息明顯偏低，小心被國稅局認定漏報收入。財政部北區國稅局提醒，除非屬於「預支職...

爸爸過世...要跟後母爭遺產？律師曝：修法後孩子沒有權利

A男晚年喪妻，後來娶了上市公司CEO為妻，但婚後A男驟然離世。男子與前妻的獨子，眼見後母起訴主張繼承與夫妻財產分配，獨子也代位A男向後母主張剩餘財產分配請求權。 根據目前民法規定，獨子的主張恐難成立，夫妻剩餘財產分配請求權，雖曾被視為可繼承的「非一身專屬權」，但修法後，法律已明文規定，該請求權不得讓與或繼承。 也就是說，A男死亡後，小孩無法代位A男主張該權利，然而配偶不僅可依法繼承遺產，還可能主張夫妻剩餘財產分配，進一步取得婚後財產差額的一半。

月銷20萬內 仍可能要開發票

財政部北區國稅局指出，若營業人業務範圍廣、規模不屬於「零星小額」，且具備會計處理與使用電子系統的能力，即便月銷售額低於門...

境外報廢商品 需完整文件

財政部台北國稅局提醒，營利事業如果在境外因商品過期、變質或破損需要就地報廢，務必依規定準備完整證明文件，才能核實認列報廢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。