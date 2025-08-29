聽新聞
公司借錢給股東 利息要計稅
公司若把資金借給股東，卻沒有收利息，或收取利息明顯偏低，小心被國稅局認定漏報收入。財政部北區國稅局提醒，除非屬於「預支職工薪資」情況，否則依《所得稅法》規定，公司必須依借款年度的臺灣銀行基準利率，計算應有的利息收入，並納入營所稅申報課稅。
舉例來說，近期查核到一間甲公司2023年營所稅申報，發現帳上有4,300萬元的「應收股東款」，該公司解釋，因股東在2022年與2023年有短期資金需求，公司才借錢給股東，卻完全沒有收取利息。
國稅局認定此舉不符規定，因此依規定計算應補列的利息收入，2022年利率為2.366%、2023年則是2.867%，國稅局依加權平均借款金額計算，並要求公司補稅。
