外銷收入認列 報關日為準

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部台北國稅局提醒，營利事業在外銷貨物時，銷貨收入的年度認列應依「報關日」判定，而非依收款日計算，若認列錯誤，恐影響所得稅結算申報，造成短漏報稅風險。

為確保交易時間與收入年度一致，避免企業自行選擇較有利的年度列帳，影響稅收公平，依「營利事業所得稅查核準則」規定，外銷貨物原則上以出口報關日所屬的會計年度來認列銷貨收入；若透過郵政快捷郵件或快遞寄送的方式出口，則應以郵政或快遞事業發出執據的戳記日期為認列依據。

舉例來說，一家甲公司在2023年12月21日完成出口報關，但貨款直到2024年1月30日才收到，該公司誤將這筆新台幣200萬元的外銷收入列入2024年，結果遭查核時被認定錯誤，依規定，這筆收入必須以「報關日」為準，認列在2023年，而不是以收款日為依據。

官員提醒，這類錯誤在實務上並不少見，特別是跨年度的出口交易，公司常因財會人員未注意規範，直接以收款日當作收入日，導致年度申報與法令不符，最後被要求補稅並加計利息，企業在處理外銷收入時，應再次核對出口報單或快遞文件上的日期，才是正確的認列基準。

至於補救措施，官員強調，若企業自行檢視帳務後，發現有未依規定認列銷貨收入情形，只要在未被檢舉或稅捐稽徵機關、財政部指定調查人員查核前，主動向所轄稽徵機關補報並補繳漏稅，依《稅捐稽徵法》規定，可以加計利息免罰。

國稅局呼籲，外銷貨物收入認列雖是細節，但攸關企業報稅正確與否，財會人員不可輕忽，務必依報關日或快遞文件日期來認列年度，才能避免因誤用收款日而產生補稅與罰款的風險。

外銷 所得稅

