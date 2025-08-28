爸爸過世...要跟後母爭遺產？律師曝：修法後孩子沒有權利
A男晚年喪妻，後來娶了上市公司CEO為妻，但婚後A男驟然離世。男子與前妻的獨子，眼見後母起訴主張繼承與夫妻財產分配，獨子也代位A男向後母主張剩餘財產分配請求權。
法律明定：剩餘財產分配請求權不得繼承
根據目前民法規定，獨子的主張恐難成立，夫妻剩餘財產分配請求權，雖曾被視為可繼承的「非一身專屬權」，但修法後，法律已明文規定，該請求權不得讓與或繼承。
也就是說，A男死亡後，小孩無法代位A男主張該權利，然而配偶不僅可依法繼承遺產，還可能主張夫妻剩餘財產分配，進一步取得婚後財產差額的一半。
楊軒廷律師建議：應妥善財產規劃 遺囑不可少！
建議透過簽訂夫妻財產制契約，或委託專業律師擬定具法律效力的遺囑，以保障自身財產安排，避免子女與後母間日後的紛爭。
婚姻不只是情感的結合，更牽涉財產的分配與繼承，若未事先規劃，可能讓後代陷入法律糾葛，甚至破壞家庭關係，法律雖無情，但智慧可化解爭端，別讓愛情成為財務風險，提前財產規劃，刻不容緩！
本文內容節錄自《兩岸法律大不同：婚姻案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此；未經同意禁止取用轉載。
