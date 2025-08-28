快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

爸爸過世...要跟後母爭遺產？律師曝：修法後孩子沒有權利

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
遺產示意圖／AI生成
遺產示意圖／AI生成

A男晚年喪妻，後來娶了上市公司CEO為妻，但婚後A男驟然離世。男子與前妻的獨子，眼見後母起訴主張繼承與夫妻財產分配，獨子也代位A男向後母主張剩餘財產分配請求權。

法律明定：剩餘財產分配請求權不得繼承

根據目前民法規定，獨子的主張恐難成立，夫妻剩餘財產分配請求權，雖曾被視為可繼承的「非一身專屬權」，但修法後，法律已明文規定，該請求權不得讓與或繼承。

也就是說，A男死亡後，小孩無法代位A男主張該權利，然而配偶不僅可依法繼承遺產，還可能主張夫妻剩餘財產分配，進一步取得婚後財產差額的一半。

楊軒廷律師建議：應妥善財產規劃 遺囑不可少！

建議透過簽訂夫妻財產制契約，或委託專業律師擬定具法律效力的遺囑，以保障自身財產安排，避免子女與後母間日後的紛爭。

婚姻不只是情感的結合，更牽涉財產的分配與繼承，若未事先規劃，可能讓後代陷入法律糾葛，甚至破壞家庭關係，法律雖無情，但智慧可化解爭端，別讓愛情成為財務風險，提前財產規劃，刻不容緩！

本文內容節錄自《兩岸法律大不同：婚姻案例解析》，由宸軒兩岸法律事務所律師團隊撰寫及整理。如遇法律問題，仍應向專業律師諮詢，以保障權益。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章點此；未經同意禁止取用轉載。

兩岸律師楊軒廷

追蹤

相關新聞

爸爸過世...要跟後母爭遺產？律師曝：修法後孩子沒有權利

A男晚年喪妻，後來娶了上市公司CEO為妻，但婚後A男驟然離世。男子與前妻的獨子，眼見後母起訴主張繼承與夫妻財產分配，獨子也代位A男向後母主張剩餘財產分配請求權。 根據目前民法規定，獨子的主張恐難成立，夫妻剩餘財產分配請求權，雖曾被視為可繼承的「非一身專屬權」，但修法後，法律已明文規定，該請求權不得讓與或繼承。 也就是說，A男死亡後，小孩無法代位A男主張該權利，然而配偶不僅可依法繼承遺產，還可能主張夫妻剩餘財產分配，進一步取得婚後財產差額的一半。

月銷20萬內 仍可能要開發票

財政部北區國稅局指出，若營業人業務範圍廣、規模不屬於「零星小額」，且具備會計處理與使用電子系統的能力，即便月銷售額低於門...

境外報廢商品 需完整文件

財政部台北國稅局提醒，營利事業如果在境外因商品過期、變質或破損需要就地報廢，務必依規定準備完整證明文件，才能核實認列報廢...

賣預售屋換屋 無法重購退稅

近期各地國稅局查到不少民眾出售預售屋後，再購買成屋自住，卻申請重購退稅優惠。財政部昨（27）日強調，預售屋尚未完工，無法...

股權淨值減少報稅有眉角 留意未分配盈餘申報規定

財政部北區國稅局表示，當被投資公司增資發行新股時，企業未依持股比率認購，導致投資比率變動、股權淨值減少，而依序沖抵資本公...

綠能推動中心爆收賄疑案

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長、現任台智電總經理鄭亦麟被控在經濟部任內向台電施壓關說「饋電容量」，涉收受建商及綠能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。