股權淨值減少報稅有眉角 留意未分配盈餘申報規定

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
當被投資公司增資發行新股時，企業未依持股比率認購，導致投資比率變動、股權淨值減少，而依序沖抵資本公積及保留盈餘時，應留意未分配盈餘申報規定。。圖／AI生成
財政部北區國稅局表示，當被投資公司增資發行新股時，企業未依持股比率認購，導致投資比率變動、股權淨值減少，而依序沖抵資本公積及保留盈餘時，應留意未分配盈餘申報規定。

國稅局官員解釋，當前數情況導致股權淨值產生減少，依國際會計準則等規定，應先沖抵同種類交易所產生之資本公積，不足數再沖抵保留盈餘，依財政部解釋令，應依序沖抵86年前保留盈餘、87年度後保留盈餘，都無可沖抵時，才能自增資上年度及當年度未分配盈餘中減除。

國稅局舉例，甲公司投資一家乙公司，在2021年6月辦理增資，但甲公司沒有按比率認購新股，使股權淨值減少500萬元，甲公司帳上沒有同類型的資本公積，因此沖抵未分配盈餘。

問題在於，甲公司帳上其實還有1998年至2020年間累積的保留盈餘高達8,000萬元，依法必須先用這些舊的保留盈餘來沖抵，不能直接用來減除2021年的未分配盈餘。

甲公司誤將這500萬元誤列為2021年的未分配盈餘減項，被剔除後補稅25萬元。

國稅局強調，這類問題看似只是帳面數字移動，實際上卻會直接影響稅負，若企業沒有按照規定順序去處理，申報時就可能少報未分配盈餘，被查到後不僅要補稅，還可能多付利息，得不償失。

所謂「未分配盈餘」制度，是政府為了鼓勵企業把賺來的錢分配給股東，而不是一直放在公司裡不動。官員提醒，企業在申報時，如果要主張有減除項目，必須確認金額是否真的符合規定，例如是否確實扣抵到上一年度或當年度的盈餘，如果只是因為會計處理誤會，把其他年度的金額也算進去，就會出現錯誤。

北區國稅局提醒，企業在處理投資公司增資或股權變動時，不要只顧會計帳面調整，更要檢查報稅規則，確定哪些金額可以列為減項，這樣才不會在結算時被刪掉、最後還要補稅，甚至多花利息。

