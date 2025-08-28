賣預售屋換屋 無法重購退稅

近期各地國稅局查到不少民眾出售預售屋後，再購買成屋自住，卻申請重購退稅優惠。財政部昨（27）日強調，預售屋尚未完工，無法提供自住，不符合「自住」要件，因此民眾若是「出售」預售屋，將不適用重購退稅優惠。

為預防短期投機炒房，房地合一2.0加重買賣負擔，但考慮民眾換屋需求，仍維持重購自住房地可扣抵或退還已繳納房地合一所得稅，減輕換屋族負擔。

依規定，個人出售自住房屋、土地繳納的房地合一稅，自完成移轉登記日起算兩年內，重購自住房屋、土地者，可申請按重購價額占出售價額比率，計算退還已繳稅款。

財政部賦稅署表示，近期發現有不少民眾出售「尚未完工」的預售屋，再購買成屋自住，主張申請適用重購退稅，但國稅局認定不符規定，無法退稅。

賦稅署解釋，依規定，適用自住房地優惠須符合兩大要件，包括個人或其配偶、未成年子女應於出售及購買房屋辦理戶籍登記並居住，且房屋無出租、供營業或執行業務。民眾若是在交屋前就出售預售屋，等於該房屋根本無法供自住使用，違反重購退稅規定，將不適用相關優惠。

不過若是賣成屋、「購買」預售屋，就仍有重購退稅的空間。只要符合重購退稅規定，在買、賣之間的兩年內，預售屋已經興建完成，可以搬進去實際居住，符合自住要件，就仍可適用重購退稅。官員表示，除了房地合一稅，土增稅也有重購退稅優惠，兩者規定雷同。

另外，民眾若是「買新賣新」，就算兩屋都符合自住規定，都不符合適用重購退稅之租稅優惠。舉例來說，陳先生於2022年6月間取得A屋，2023年1月間購入B屋，但卻在2023年7月間出售B屋，就算兩屋都符合設籍、自住條件，仍不得適用重購自住房地扣抵稅額。