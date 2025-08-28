聽新聞
0:00 / 0:00

賣預售屋換屋 無法重購退稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

近期各地國稅局查到不少民眾出售預售屋後，再購買成屋自住，卻申請重購退稅優惠。財政部昨（27）日強調，預售屋尚未完工，無法提供自住，不符合「自住」要件，因此民眾若是「出售」預售屋，將不適用重購退稅優惠。

為預防短期投機炒房，房地合一2.0加重買賣負擔，但考慮民眾換屋需求，仍維持重購自住房地可扣抵或退還已繳納房地合一所得稅，減輕換屋族負擔。

依規定，個人出售自住房屋、土地繳納的房地合一稅，自完成移轉登記日起算兩年內，重購自住房屋、土地者，可申請按重購價額占出售價額比率，計算退還已繳稅款。

財政部賦稅署表示，近期發現有不少民眾出售「尚未完工」的預售屋，再購買成屋自住，主張申請適用重購退稅，但國稅局認定不符規定，無法退稅。

賦稅署解釋，依規定，適用自住房地優惠須符合兩大要件，包括個人或其配偶、未成年子女應於出售及購買房屋辦理戶籍登記並居住，且房屋無出租、供營業或執行業務。民眾若是在交屋前就出售預售屋，等於該房屋根本無法供自住使用，違反重購退稅規定，將不適用相關優惠。

不過若是賣成屋、「購買」預售屋，就仍有重購退稅的空間。只要符合重購退稅規定，在買、賣之間的兩年內，預售屋已經興建完成，可以搬進去實際居住，符合自住要件，就仍可適用重購退稅。官員表示，除了房地合一稅，土增稅也有重購退稅優惠，兩者規定雷同。

另外，民眾若是「買新賣新」，就算兩屋都符合自住規定，都不符合適用重購退稅之租稅優惠。舉例來說，陳先生於2022年6月間取得A屋，2023年1月間購入B屋，但卻在2023年7月間出售B屋，就算兩屋都符合設籍、自住條件，仍不得適用重購自住房地扣抵稅額。

延伸閱讀

他營收不到20萬被要求開發票喊冤！財部駁回訴願理由曝

房奴小心！消保處公布預售屋契約查核 四大違規樣態教消費者3招自保

沒做好會失民心！預售屋爆解約潮 建商「為1事」喊話賴總統

台中建商爆資金危機停工 內政部提三招加強履約保障

相關新聞

股權淨值減少報稅有眉角 留意未分配盈餘申報規定

財政部北區國稅局表示，當被投資公司增資發行新股時，企業未依持股比率認購，導致投資比率變動、股權淨值減少，而依序沖抵資本公...

月銷20萬內 仍可能要開發票

財政部北區國稅局指出，若營業人業務範圍廣、規模不屬於「零星小額」，且具備會計處理與使用電子系統的能力，即便月銷售額低於門...

境外報廢商品 需完整文件

財政部台北國稅局提醒，營利事業如果在境外因商品過期、變質或破損需要就地報廢，務必依規定準備完整證明文件，才能核實認列報廢...

賣預售屋換屋 無法重購退稅

近期各地國稅局查到不少民眾出售預售屋後，再購買成屋自住，卻申請重購退稅優惠。財政部昨（27）日強調，預售屋尚未完工，無法...

綠能推動中心爆收賄疑案

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長、現任台智電總經理鄭亦麟被控在經濟部任內向台電施壓關說「饋電容量」，涉收受建商及綠能...

申報產創租稅優惠 專職研發員工薪資可抵稅

財政部北區國稅局表示，《產業創新條例》提供研發支出投資抵減，不過在適用這項租稅優惠時，若是列報研發人員薪資投資抵減，僅限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。