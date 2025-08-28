聽新聞
境外報廢商品 需完整文件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，營利事業如果在境外因商品過期、變質或破損需要就地報廢，務必依規定準備完整證明文件，才能核實認列報廢損失，若文件不齊，稅務機關將不允許認列，企業不僅無法抵減所得，還可能被補稅。

國稅局說明，企業在境外報廢商品時，可以依本國會計師查核簽證報告或年度所得稅查核簽證報告，並檢附盤點紀錄表、報廢前後照片及清運紀錄等監毀資料來認定損失，也可以事前檢具清單並說明理由，報請稽徵機關核備後，委託境外當地合格會計師監毀並簽證，或委託境外公證機構或檢驗機構監毀，取得相關證明文件後，還須經駐外使領館或我國政府認許的其他機構驗證。

國稅局提醒，若由境外當地合格會計師監毀，應取得會計師身分證明、經簽證的報廢明細表、查核簽證報告，以及監毀過程紀錄與照片或影帶。

