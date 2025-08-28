月銷20萬內 仍可能要開發票

財政部北區國稅局指出，若營業人業務範圍廣、規模不屬於「零星小額」，且具備會計處理與使用電子系統的能力，即便月銷售額低於門檻20萬元，也可能被核定須開立統一發票並申報繳稅。

北區國稅局舉例，小花（化名）在2024年初登記營業，以加盟方式經營寵物美容與寄宿、零售寵物用品與食品，甚至轉介寵物火化等服務，除與連鎖品牌共同在社群平台行銷，也透過電子設備處理銷售明細與報表，國稅局認為，商號已具備完整帳務管理能力，因此核定其必須使用統一發票與自動報繳營業稅。

小花不服，主張每月營業額未達20萬元，依法應屬小規模營業人，可免用統一發票，但財政部審理訴願後認定，其業務項目多元、營業規模已超過「零星」程度，不符合免用條件，且有能力以電子方式處理帳務，最終駁回訴願。