他營收不到20萬被要求開發票喊冤！財部駁回訴願理由曝

創業族注意，即使每月營業額未達20萬元、原則上可被認定為小規模營業人，仍可能被要求開立統一發票。財政部北區國稅局指出，若營業人業務範圍廣、規模不屬於「零星小額」，且具備會計處理與使用電子系統的能力，即便銷售額低於門檻，也可能被核定須開立統一發票並申報繳稅。

北區國稅局舉例，小花（化名）在2024年初登記營業，以加盟方式經營寵物美容與寄宿、零售寵物用品與食品，甚至轉介寵物火化等服務，除了與連鎖品牌共同在社群平台行銷，也透過電子設備處理銷售明細與報表，國稅局認為，商號已具備完整帳務管理能力，因此核定其必須使用統一發票與自動報繳營業稅。

小花不服，主張自己每月營業額未達20萬元，依法應屬小規模營業人，可免用統一發票，但財政部在審理訴願後認定，他的業務項目多元、營業規模已超過「零星」程度，不符合免用條件，且有能力以電子方式處理帳務，最終駁回訴願，維持國稅局要求。

國稅局解釋，依《營業稅法》規定，小規模營業人得以查定方式繳納營業稅，不必開立統一發票；但同法也授權國稅局，可視營業人的性質與實際經營狀況，認定是否應開發票，以避免有業者藉「小規模」名義規避稅負。

北區國稅局強調，為維護租稅公平，未來將持續針對連鎖、加盟，以及使用電子系統收款或管理帳務的業者，透過課稅資料蒐集與實地訪查，加強輔導並核定具能力者全面開立統一發票，提醒創業或加盟業者，單靠營業額不足20萬元，未必能免用發票，仍須考量業務範圍與規模。