快訊

經部綠能弊案…「小英男孩」鄭亦麟涉貪收押 府院支持嚴辦

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

工地建廠期 地價稅享優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

嘉義縣稅務局提醒，依法核定的工業區土地，以及政府同意作工業或工廠使用的土地，不論建廠期間或完工投入生產，只要符合規定並提供相關證明文件，都能適用工業用地千分之10優惠稅率來課徵地價稅，省下不少成本。

稅務局說明，在工地建廠期間，地主就可申請按工業用地稅率千分之10課徵地價稅，申請時需檢附建造執照，且建築物用途必須載明與製造、加工相關用途；同時還要附上公司登記證明或切結書，以確認起造人確實為工業興辦人。此外，建廠前依法須先取得工廠設立許可，並於申請時一併提供。

但優惠並不是一旦核准後就一路適用。稅務局解釋，若土地在建廠期間經核准以千分之10稅率課徵，待廠房建造完成後，必須在當年度9月22日前，再向稅務機關重新提出申請，並檢附目的事業主管機關核發的「工廠登記核准函」，只有完成這一步，後續使用期間才能持續適用工業用地稅率。

地價稅 建築物

延伸閱讀

共有人能不能享自住稅率？稅務局點出兩條件都符合才算數

工地驚見冒牌警察！男子自購制服及配件假扮執勤被查獲

與颱風、豪雨多有關？高雄爆發4例本土登革熱疫情 衛生局這樣解釋

五股環狀線工區「地質軟弱」致吊車陷落 勒令停止吊掛作業

相關新聞

綠能推動中心爆收賄疑案

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長、現任台智電總經理鄭亦麟被控在經濟部任內向台電施壓關說「饋電容量」，涉收受建商及綠能...

申報產創租稅優惠 專職研發員工薪資可抵稅

財政部北區國稅局表示，《產業創新條例》提供研發支出投資抵減，不過在適用這項租稅優惠時，若是列報研發人員薪資投資抵減，僅限...

3~6月新屋稅額 下期併計

房屋稅新制上路後，納稅人應留意課稅基準日。台中市稅務局提醒，房屋稅是依每年2月末日為基準日來認定納稅人，若在3月至6月間...

工地建廠期 地價稅享優稅

嘉義縣稅務局提醒，依法核定的工業區土地，以及政府同意作工業或工廠使用的土地，不論建廠期間或完工投入生產，只要符合規定並提...

車子沒開也要繳稅？竹科工程師外派國外申請停駛 成功退稅

竹科黃姓工程師9月即將外派國外工作，其名下有一輛自用小客車，每年都需繳納使用牌照稅1萬1230元，擔心無法如期繳納。經向...

共有人能不能享自住稅率？稅務局點出兩條件都符合才算數

若房屋是多人共同持有，是否每位共有人都能享有自住稅率？屏東縣稅務局提醒，房屋稅的計算方式，會依各共有人實際使用情況來判斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。