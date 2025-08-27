工地建廠期 地價稅享優稅

嘉義縣稅務局提醒，依法核定的工業區土地，以及政府同意作工業或工廠使用的土地，不論建廠期間或完工投入生產，只要符合規定並提供相關證明文件，都能適用工業用地千分之10優惠稅率來課徵地價稅，省下不少成本。

稅務局說明，在工地建廠期間，地主就可申請按工業用地稅率千分之10課徵地價稅，申請時需檢附建造執照，且建築物用途必須載明與製造、加工相關用途；同時還要附上公司登記證明或切結書，以確認起造人確實為工業興辦人。此外，建廠前依法須先取得工廠設立許可，並於申請時一併提供。

但優惠並不是一旦核准後就一路適用。稅務局解釋，若土地在建廠期間經核准以千分之10稅率課徵，待廠房建造完成後，必須在當年度9月22日前，再向稅務機關重新提出申請，並檢附目的事業主管機關核發的「工廠登記核准函」，只有完成這一步，後續使用期間才能持續適用工業用地稅率。