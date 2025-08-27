3~6月新屋稅額 下期併計

房屋稅新制上路後，納稅人應留意課稅基準日。台中市稅務局提醒，房屋稅是依每年2月末日為基準日來認定納稅人，若在3月至6月間新建、增建或改建完成房屋，這段期間的稅額會被「併入下一期」計算，課稅月數可能長達16個月。

稅務局解釋，房屋稅課稅所屬期間為前一年7月1日至當年6月30日，但如果是2025年3月興建完成的新屋，雖然依法應立即課稅，但因已超過2025年基準日（2月28日），該年度並不會另外開徵，而是把2025年3月至6月這四個月房屋稅，與2026年房屋稅合併計算，也就是說，屋主到時候會收到「16個月」的房屋稅帳單，繳納金額比想像中更多。

稅務局提醒，民眾在購屋時，最好先詢問房屋稅是否已起課，並確認應由買方或賣方負擔，避免爭議，尤其從2024年7月新制上路後，更需要注意基準日與實際完工時間的落差。