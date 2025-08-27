申報產創租稅優惠 專職研發員工薪資可抵稅

財政部北區國稅局表示，《產業創新條例》提供研發支出投資抵減，不過在適用這項租稅優惠時，若是列報研發人員薪資投資抵減，僅限專門從事研究的全職人員，若僅是掛名、實際上從事行政工作，其薪資將無法適用投資抵減。

產創條例規定，公司近三年內未違反環保、勞工或食安衛生相關法律且情節重大，從事創新研發，且支出項目符合投資抵減辦法，即可申報抵減營所稅。抵減方式可選擇按支出金額15％抵減當年度應納營所稅，或按支出金額10％從當年度起三年內抵減各年度應納營所稅，所抵減稅額不能超過當年度應繳稅額30％。

北區國稅局指出，實務上常見公司申報研發人員薪資，提醒企業留意投抵辦法規定，僅能列報「專門從事研究發展工作的全職人員」薪資，不能將行政管理人員、實際派駐境外提供技術指導者列入抵減範圍。

依投資抵減辦法規定，專門從事研發工作的全職人員，是指公司設有專責研發單位，且配置在其中從事研發活動的全職員工，若公司沒有專責研發單位，配置於其他部門，但員工確實專職投入研發活動，也可適用。

但若員工只是名義上掛在研發單位，實際工作為行政支援或管理，則不屬於可列報範圍，其薪資支出不能計入研發投抵。

另外也有企業不慎將派駐境外的技術人員誤認為研發人員，實務上，投資抵減的精神是鼓勵國內企業投入研發，相關薪資必須與「在台灣實際從事研發」有直接關聯，若人員主要在境外協助子公司進行技術指導或監督，雖與技術有關，但非從事研發，不能計入投資抵減。

舉例來說，甲公司申報2023年營所稅，列報研發人員薪資1,500萬元，稅局核對研發人員名冊、工作內容、工作時間紀錄及研發報告等文件，發現數名員工雖在名冊中登記參與研發計畫，但同年度卻有超過200天在境外，主要任務是派駐子公司提供技術協助與監督。

國稅局認定這些人員並非在台灣專職研發，因此調減甲公司所列的研發薪資支出500萬元。

國稅局提醒，企業列報投資抵減須備妥資料，包括研發人員工作職掌、出勤紀錄、研發計畫與成果報告等。