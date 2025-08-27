綠能推動中心爆收賄疑案

快訊

經濟日報／ 記者張宏業陳昱翔江睿智／台北報導

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長、現任台智電總經理鄭亦麟被控在經濟部任內向台電施壓關說「饋電容量」，涉收受建商及綠能業者賄賂，北檢日前發動搜索，檢察官依貪汙治罪條例等罪聲請羈押禁見。

台智電昨（26）日特別發出聲明指出，原總經理因涉及司法案件而進入偵辦程序，目前尚難以繼續協助處理相關公司業務。

台智電已召開董事會，決議原總經理解任，由副總代理總經理職務。台智電營運不受影響，財務穩健，業務持續推進。

鄭亦麟涉嫌在綠能科技產業推動副執行長任內向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者能順利開設公司，估計至少收賄近200萬元；調查局台南市調查處搜索約談14人到案，台北地檢署依貪汙、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟、東煒建設董事長陳健盛等人。

同案被約談的泓德能源總經理周仕昌以100萬元交保、限制出境出海；鄭亦麟父母鄭武廷、林佳珍各10萬元交保；台電前副總蕭勝任、副總兼執行長許國隆訊後請回；約談對象還有正聯合會計師事務所會計師鄭涵等人。

泓德能源表示，配合檢調單位進行相關調查作業，協助釐清案情，總經理周仕昌依法接受調查，已交保請回，並已恢復正常工作。

