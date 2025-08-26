車子沒開也要繳稅？竹科工程師外派國外申請停駛 成功退稅

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹科黃姓工程師9月即將外派國外工作，其名下有一輛自用小客車，每年都需繳納使用牌照稅1萬1230元，擔心無法如期繳納。示意圖／ingimage
竹科黃姓工程師9月即將外派國外工作，其名下有一輛自用小客車，每年都需繳納使用牌照稅1萬1230元，擔心無法如期繳納。經向新竹市稅務局洽詢後得知，可透過辦理停駛免繳後續稅款，且已繳部分還能退還，讓他大大減輕負擔。

新竹市稅務局指出，民眾如因出國、車輛故障長期間無法修復等因素不使用車輛，可依使用牌照稅法第13條規定，持汽車號牌2面、行車執照及身分證等證件向監理機關辦理停駛。

新竹市稅務局表示，使用牌照稅將依實際使用日數計算至停駛前一日，日後恢復使用時，再依全年稅額扣除已使用日數計算。如年度稅款已繳納，稅務局也會主動退還溢繳部分，確保權益不受影響。

新竹市稅務局說明，案例中，黃先生持有的車輛排氣量為1998cc，每年應繳納的使用牌照稅稅額為1萬1230元，若於今年9月1日向監理機關辦理停駛登記，使用牌照稅將計算至停駛前1日（即今年8月31日）止，全年應繳稅額為7476元（1萬1230×243/365 天），因稅款已於4月繳納完畢，可退還3754元，並暫停課徵使用牌照稅至申請復駛之前1日。

稅務局提醒，車輛辦理停駛後不得再上路，也不能停放在公路旁及收費停車格等地方，如要恢復使用，應先向監理機關辦理復駛手續，否則一旦被查獲，不僅需補稅外，還會被處以應納稅額 2倍以下的罰鍰。

新竹市稅務局指出，民眾如因出國、車輛故障長期間無法修復等因素不使用車輛，可依使用牌照稅法第13條規定，持汽車號牌2面、行車執照及身分證等證件向監理機關辦理停駛。圖／新竹市稅務局提供
相關新聞

共有人能不能享自住稅率？稅務局點出兩條件都符合才算數

若房屋是多人共同持有，是否每位共有人都能享有自住稅率？屏東縣稅務局提醒，房屋稅的計算方式，會依各共有人實際使用情況來判斷...

竹科黃姓工程師9月即將外派國外工作，其名下有一輛自用小客車，每年都需繳納使用牌照稅1萬1230元，擔心無法如期繳納。經向...

3到6月完工新屋要注意！房屋稅恐一口氣繳16個月

房屋稅新制上路後，如果沒搞清楚課稅基準日，可能一不小心就得多繳超過12個月的房屋稅。台中稅務局提醒，房屋稅是依每年2月末...

企業跨境採購 AI 工具 ChatGPT、雲端會議記錄系統等須報繳營業稅

財政部台北國稅局提醒，企業向境外電商購買AI工具或線上服務，像是ChatGPT、雲端會議記錄系統等電子勞務，須依規定申報...

繼承股利課稅 兩個關鍵

民眾繼承已故親人留下的上市櫃公司股票時，不只要將股票列入遺產申報，連同死亡日前後的股利，也要依不同情況區分課稅方式。財政...

換屋重購退土增稅 不限次數

出售自用住宅用地後兩年內若重購新屋，民眾可申請退還原先繳納的土增稅，藉此減輕換屋稅負壓力。台南市稅務局提醒，只要原出售土...

