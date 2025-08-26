共有人能不能享自住稅率？稅務局點出兩條件都符合才算數

若房屋是多人共同持有，是否每位共有人都能享有自住稅率？屏東縣稅務局提醒，房屋稅的計算方式，會依各共有人實際使用情況來判斷，並非所有共有人都能自動套用自住優惠。

舉例來說，民眾陳小姐與姐妹共同持有一間房屋，但因陳小姐長期居住在外地，且戶籍未設在該房屋內，因此她的部分就無法享有自住稅率。

稅務局說明，房屋若為多人共有，無論是「分別共有」或「公同共有」，都必須按照每位共有人持分範圍的使用情況來課稅，如果僅有一位共有人符合自住要件，那麼只有該名共有人所持有的部分，才可以適用較低的自住稅率；其餘未符合條件的共有人，仍需依非自住稅率課徵。

依規定，自住要件包含「實際居住」並且「完成戶籍登記」，此外，若共有人名下已經有三戶享有自住優惠，也不能再申請新的自住房屋稅率，換句話說，即便同住一間房屋，是否能適用優惠，還是得逐一比對每位共有人是否符合資格。

稅務局也提醒，若房屋已符合自住稅率要件，務必要在房屋稅開徵前40日完成申報，也就是每年的3月22日，如遇假日則順延至次一工作日，只要在期限內完成申報，便可自當期起享有較低稅率；若逾期才申請，則必須等到下一期才會生效。

財稅局說，一旦申報成功且經核定，只要房屋使用情況未再變更，往後就不需要重複申報，納稅人務必掌握申報時限與資格，避免因忽略細節，導致錯失自住稅率優惠，多繳了一整年的稅。