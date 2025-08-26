3到6月完工新屋要注意！房屋稅恐一口氣繳16個月

房屋稅新制上路後，如果沒搞清楚課稅基準日，可能一不小心就得多繳超過12個月的房屋稅。台中稅務局提醒，房屋稅是依每年2月末日為基準日來認定納稅人，若在3月到6月間新建、增建或改建完成房屋，這段期間的稅額會被「併入下一期」計算，課稅月數可能長達16個月，買賣雙方都要特別留意。

稅務局解釋，房屋稅課稅所屬期間為前一年7月1日至當年6月30日，但如果是2025年3月興建完成的新屋，雖然依法應立即課稅，但因已超過2025年基準日（2月28日），該年度並不會另外開徵，而是把2025年3月至6月這4個月房屋稅，與2026年房屋稅合併計算，也就是說，屋主到時候會收到「16個月」的房屋稅帳單，繳納金額比想像中更多。

這種延後併入的設計，主要是為了稅務作業方便，但也讓民眾在買屋、賣屋或新屋交屋時容易混淆，若買賣雙方事前沒有釐清，可能出現屋主搬進新房後，才發現房屋稅比平常多4個月，甚至可能發生交易糾紛。

稅務局提醒，民眾在購屋或交屋時，最好先詢問清楚房屋稅是否已起課，並確認應由買方或賣方負擔，避免出現「多繳卻沒心理準備」的情況，尤其從2024年7月新制上路後，更需要注意基準日與實際完工時間的落差。

稅務局建議，買賣房屋除了關注價金與移轉登記外，別忘了把房屋稅算進考量，這樣才能避免權益受損。