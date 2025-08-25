北市陸保廠C基地地上權案 財部預告年底前捲土重來

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

面積高達4,815坪的指標大案「陸軍保養廠C基地」地上權案，財政部國有財產署25日證實有機會在9月15日公告列標、11月3日開標，在今年底前可望捲土重來。

財政部國有財產署副署長李政宗表示，9月4日會召開地上權審議會，9月15日會公告今年第4批地上權標的、11月3日開標，目前暫定有17宗地上權招標，在這17宗地上權招標案中，包括位在台北市信義區的陸軍保養廠C基地案，預料也是第四批中唯一位在台北市的地上權案件。

財政部國有財產署北區分署2023年2月曾列標陸軍保養廠C基地地上權案，當時為單獨列標，權利金底價接近74億元，但因為房市冷、央行升息以及營建成本日益增高等情況下流標。

國產署今年第二批國有土地招標設定地上權，位於臺北市大安區美國在台協會舊址，由元大人壽以21.9億餘元得標，溢價率10.57％，見到臺北市精華地區稀有之大面積標的順利標脫，預料陸軍保養廠C基地可望順利吸引業者投標。

陸軍 地上權

