台北市陸保廠地上權大案 財部預告年底前捲土重來

中央社／ 台北25日電

位在台北市信義區、鄰近台北101的陸軍保養廠C基地地上權案，2023年曾流標。財政部今天表示，陸軍保養廠C基地面積高達4815坪，此案預計9月15日公告是否列標，11月3日開標，年底前有望捲土重來。

財政部今天舉行例行記者會，國有財產署副署長李政宗表示，國產署近期接管行政院及所屬人事行政總處經管台北市大安區1處國有住宅區土地（位於國立台北教育大學附近），以及國立空中大學經管桃園市中壢區國有學校用地，前者將規劃興建社宅，後者目前研議在興辦社宅前依法短期活化，跟地方政府合作蓋停車場使用。

財政部國有財產署今天也預告，9月4日會召開地上權審議會，9月15日會公告今年第4批地上權標的物，預計11月3日開標，目前暫定有17宗地上權招標，不過是否就是17宗，也會在9月4日審議會確認。

這次暫定的17宗地上權招標案中，其中也包含外界關注的位在精華區的陸軍保養廠C基地案，也是此次唯一位在台北市的案件。

財政部國有財產署北區分署2022年12月中旬公告單獨列標陸軍保養廠C基地地上權案，權利金底價逾新台幣73億9000萬元，不過，在當時房市轉涼、央行升息以及營建成本攀高等因素下，2023年2月流標。

陸軍 地上權 財政部

