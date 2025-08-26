企業跨境採購 AI 工具 ChatGPT、雲端會議記錄系統等須報繳營業稅

財政部台北國稅局提醒，企業向境外電商購買AI工具或線上服務，像是ChatGPT、雲端會議記錄系統等電子勞務，須依規定申報、繳納營業稅；若是兼營免稅貨物或勞務的營業人，則應特別留意營業稅計算方式。

台北國稅局表示，外國公司若在台灣沒有固定營業場所，也就是所謂的境外電商，若銷售電子勞務給台灣的自然人（B2C交易），則應由境外電商開發票、報繳營業稅；若將電子勞務銷售給台灣企業或組織（即B2B交易），則是由買方依規定在給付時扣稅，並報繳營業稅。

生成式AI大幅改變工作型態，許多企業開始添購AI工具，像是ChatGPT、AI會議記錄工具等，希望提升工作效率，由於屬於向跨境電商採購電子勞務，應依據跨境電商營業稅相關規定處理。

企業購買AI工具營業稅規定

另外，若國內買方屬於兼營應稅與免稅業務的營業人，向境外電商採購時要留意，計算方式分為兩種，包括比例扣抵法或直接扣抵法，若採比例扣抵法，企業必須依照「不得扣抵比例」計算哪些進項稅額不能用來抵銷銷項稅額，再據以申報應納稅額。

舉例來說，甲公司兼營應稅與免稅業務，並採比例扣抵法計算，該公司2025年5月18日向境外電商購買AI會議記錄工具，金額26萬元，公司計算當期（5-6月）不得扣抵比例為40%。

因此，公司必須在7月15日前完成申報，並計算應納營業稅，以26萬元乘上5%營業稅率，再乘上40%不得扣抵比例，不可扣抵稅額為5,200元，應併入當期營業稅一併報繳。

國稅局強調，兼營免稅業務且向境外電商購買勞務的營業人，應依規定及相關時限申報繳稅，否則可能面臨補稅與罰鍰。

不過若企業因不熟悉規定而漏報，仍有補救機會，依《稅捐稽徵法》規定，只要在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定人員調查前，主動補報並補繳漏報稅額，雖須加計利息，但可免於處罰。

國稅局呼籲，隨著AI工具與雲端服務普及，企業跨境採購電子勞務情況將愈來愈多，財會單位應熟悉相關稅務處理流程，避免因一時疏忽產生不必要風險。