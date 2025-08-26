繼承股利課稅 兩個關鍵

民眾繼承已故親人留下的上市櫃公司股票時，不只要將股票列入遺產申報，連同死亡日前後的股利，也要依不同情況區分課稅方式。財政部北區國稅局提醒，「繼承發生日」（被繼承人死亡日）、「除權息交易日」是兩大關鍵，兩日期的先後順序將影響課稅方式。

按照兩大關鍵日期，可區分為兩情形。首先，若被繼承人死亡後才除息，代表生前股利尚未確定歸屬，被繼承人沒有取得配息權利，往後公司發放股利就屬於繼承人所得，應併入繼承該股票者的年度綜所稅中申報。

第二種，被繼承人去世前已除息，表示被繼承人生前已取得股利請領權利，即使尚未入帳，這筆股利屬於被繼承人的「遺產債權」，必須併入遺產總額課徵遺產稅。

舉例來說，小華（化名）2024年7月1日去世，遺有A公司股票，A公司公告的除息交易日是6月20日、發放日則是7月18日，由於除息日早於小華死亡日，股利雖在他過世後才發放，但仍屬小華的遺產，繼承人需併入遺產總額申報遺產稅。

另一種情況，小琪（化名）2024年6月1日去世，遺有同一檔A公司股票，除息日6月20日是在小琪過世之後，如此一來，小琪死亡時並未取得股利權利，因此公司在7月18日發放的股利，屬於繼承人所得，須在遺產分割完成後，由繼承股票者併入當年度綜所稅申報。

國稅局強調，這兩種情境差別在於「股利究竟算是遺產，還是繼承人的所得」，若判斷錯誤，可能造成遺產稅或所得稅的申報瑕疵，進而遭補稅或處罰。

國稅局提醒，遺產稅申報範圍不只包括名下股票、土地、不動產，還包括被繼承人生前已取得但尚未實際領取的各項權利與債權，須留意。