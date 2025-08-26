繼承股利課稅 兩個關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾繼承已故親人留下的上市櫃公司股票時，不只要將股票列入遺產申報，連同死亡日前後的股利，也要依不同情況區分課稅方式。財政部北區國稅局提醒，「繼承發生日」（被繼承人死亡日）、「除權息交易日」是兩大關鍵，兩日期的先後順序將影響課稅方式。

按照兩大關鍵日期，可區分為兩情形。首先，若被繼承人死亡後才除息，代表生前股利尚未確定歸屬，被繼承人沒有取得配息權利，往後公司發放股利就屬於繼承人所得，應併入繼承該股票者的年度綜所稅中申報。

第二種，被繼承人去世前已除息，表示被繼承人生前已取得股利請領權利，即使尚未入帳，這筆股利屬於被繼承人的「遺產債權」，必須併入遺產總額課徵遺產稅

舉例來說，小華（化名）2024年7月1日去世，遺有A公司股票，A公司公告的除息交易日是6月20日、發放日則是7月18日，由於除息日早於小華死亡日，股利雖在他過世後才發放，但仍屬小華的遺產，繼承人需併入遺產總額申報遺產稅。

另一種情況，小琪（化名）2024年6月1日去世，遺有同一檔A公司股票，除息日6月20日是在小琪過世之後，如此一來，小琪死亡時並未取得股利權利，因此公司在7月18日發放的股利，屬於繼承人所得，須在遺產分割完成後，由繼承股票者併入當年度綜所稅申報。

國稅局強調，這兩種情境差別在於「股利究竟算是遺產，還是繼承人的所得」，若判斷錯誤，可能造成遺產稅或所得稅的申報瑕疵，進而遭補稅或處罰。

國稅局提醒，遺產稅申報範圍不只包括名下股票、土地、不動產，還包括被繼承人生前已取得但尚未實際領取的各項權利與債權，須留意。

股票 股利 遺產稅

延伸閱讀

繼承股票怎麼報稅？ 國稅局教你兩關鍵日期精準判斷

新聞中的法律／遺產稅新規上路 四招因應

00878甜甜價98折！除息日成交量破11萬張…投資人最愛「領息神器」

妹繼承哥千萬遺產不繳遺產稅 屏東分署查封房速繳清

相關新聞

企業跨境採購 AI 工具 ChatGPT、雲端會議記錄系統等須報繳營業稅

財政部台北國稅局提醒，企業向境外電商購買AI工具或線上服務，像是ChatGPT、雲端會議記錄系統等電子勞務，須依規定申報...

繼承股利課稅 兩個關鍵

民眾繼承已故親人留下的上市櫃公司股票時，不只要將股票列入遺產申報，連同死亡日前後的股利，也要依不同情況區分課稅方式。財政...

換屋重購退土增稅 不限次數

出售自用住宅用地後兩年內若重購新屋，民眾可申請退還原先繳納的土增稅，藉此減輕換屋稅負壓力。台南市稅務局提醒，只要原出售土...

住家兼營業 按面積計稅

台南市稅務局提醒，房屋稅依實際用途課徵，若房屋同時兼作多種用途，例如住家設立商號，將按使用面積分別適用不同稅率，並非全棟...

九月營所稅暫繳壓力大 勤業眾信教三招減輕稅款負擔

近來美國關稅政策加上新台幣匯率波動，已讓外銷導向產業與製造業承受不小衝擊，隨著九月營所稅暫繳申報即將開跑，企業如何減輕暫...

繼承股票怎麼報稅？ 國稅局教你兩關鍵日期精準判斷

民眾繼承已故親人留下的上市、上櫃公司股票時，不只要將股票列入遺產申報，連同死亡日前後的股利，也要依不同情況區分課稅方式。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。