換屋重購退土增稅 不限次數

出售自用住宅用地後兩年內若重購新屋，民眾可申請退還原先繳納的土增稅，藉此減輕換屋稅負壓力。台南市稅務局提醒，只要原出售土地地價扣掉已繳土增稅後金額，不足以支付新購土地地價，就能提出退稅申請。

不少人誤以為退稅只能適用一次，稅務局解釋，土增稅重購退稅並無次數限制，至於常聽到「土地增值稅一生只能用一次」說法，其實是針對「自用住宅用地優惠稅率」，兩者規範不同。

舉例來說，劉先生去年出售台南北區一間老公寓，今年在安南區購買透天厝，他聽聞有「賣房再買房可以退稅」的規定，便向稅務單位詢問，經了解，只要符合前述條件，他就能依法申請退還部分土增稅。

稅務局提醒，政府給予退稅優惠，是希望民眾確實自住，而非透過短期買賣套利，因此退稅有附帶條件，若新購土地自登記日起五年內轉手，或改作其他用途，例如戶籍遷出、出租、營業等，將會被追繳當初退還的稅款。