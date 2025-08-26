換屋重購退土增稅 不限次數

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

出售自用住宅用地後兩年內若重購新屋，民眾可申請退還原先繳納的土增稅，藉此減輕換屋稅負壓力。台南市稅務局提醒，只要原出售土地地價扣掉已繳土增稅後金額，不足以支付新購土地地價，就能提出退稅申請。

不少人誤以為退稅只能適用一次，稅務局解釋，土增稅重購退稅並無次數限制，至於常聽到「土地增值稅一生只能用一次」說法，其實是針對「自用住宅用地優惠稅率」，兩者規範不同。

舉例來說，劉先生去年出售台南北區一間老公寓，今年在安南區購買透天厝，他聽聞有「賣房再買房可以退稅」的規定，便向稅務單位詢問，經了解，只要符合前述條件，他就能依法申請退還部分土增稅。

稅務局提醒，政府給予退稅優惠，是希望民眾確實自住，而非透過短期買賣套利，因此退稅有附帶條件，若新購土地自登記日起五年內轉手，或改作其他用途，例如戶籍遷出、出租、營業等，將會被追繳當初退還的稅款

稅款 土增稅 自用住宅

延伸閱讀

10層樓深山谷被填平 檢察官揪「棄土一條龍」：不願山谷在沉默中死去

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

颱風豪雨災損 教部減免租金、簡化房屋修復申請

花蓮男子22次無照累罰40萬 遭查封土地後速繳清

相關新聞

企業跨境採購 AI 工具 ChatGPT、雲端會議記錄系統等須報繳營業稅

財政部台北國稅局提醒，企業向境外電商購買AI工具或線上服務，像是ChatGPT、雲端會議記錄系統等電子勞務，須依規定申報...

繼承股利課稅 兩個關鍵

民眾繼承已故親人留下的上市櫃公司股票時，不只要將股票列入遺產申報，連同死亡日前後的股利，也要依不同情況區分課稅方式。財政...

換屋重購退土增稅 不限次數

出售自用住宅用地後兩年內若重購新屋，民眾可申請退還原先繳納的土增稅，藉此減輕換屋稅負壓力。台南市稅務局提醒，只要原出售土...

住家兼營業 按面積計稅

台南市稅務局提醒，房屋稅依實際用途課徵，若房屋同時兼作多種用途，例如住家設立商號，將按使用面積分別適用不同稅率，並非全棟...

九月營所稅暫繳壓力大 勤業眾信教三招減輕稅款負擔

近來美國關稅政策加上新台幣匯率波動，已讓外銷導向產業與製造業承受不小衝擊，隨著九月營所稅暫繳申報即將開跑，企業如何減輕暫...

繼承股票怎麼報稅？ 國稅局教你兩關鍵日期精準判斷

民眾繼承已故親人留下的上市、上櫃公司股票時，不只要將股票列入遺產申報，連同死亡日前後的股利，也要依不同情況區分課稅方式。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。