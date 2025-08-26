住家兼營業 按面積計稅

台南市稅務局提醒，房屋稅依實際用途課徵，若房屋同時兼作多種用途，例如住家設立商號，將按使用面積分別適用不同稅率，並非全棟一律依住宅稅率計算，許多民眾因誤解規定，常在繳稅時才發現金額與想像不同。

有民眾向稅務局詢問，名下自住房屋僅提供親友登記設立商號，並未實際營業，為何仍有部分面積被課徵營業用稅率？對此，稅務局解釋，依《房屋稅條例》規定，若房屋同時作住家及非住家使用，須依實際使用面積分別計算稅率，其中住家用稅率較低，而營業用稅率為3%。

條例規定，非住家課稅面積不得低於整層樓面的六分之一，也就是說，即便實際營業使用面積不足六分之一，只要有登記設立商號，仍必須至少以六分之一面積來計算營業用房屋稅，以前述民眾詢問案例來看，雖實際使用空間不大，但因有提供營業登記，仍需依規定繳納部分營業用房屋稅。