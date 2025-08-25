114年7月公益彩券盈餘86.88億元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台灣彩券公司25日表示，114年7月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣86.88億元，自113年1月至114年7月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達552.49億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

台灣彩券公司表示，114年7月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為86.88億元，其中43.44億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，39.09億元分配至國民年金，4.34億元則分配至全民健康保險準備。

