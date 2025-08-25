快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

九月營所稅暫繳壓力大 勤業眾信教三招減輕稅款負擔

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信針對三種暫繳方式進行統整說明。業者提供
勤業眾信針對三種暫繳方式進行統整說明。業者提供

近來美國關稅政策加上新台幣匯率波動，已讓外銷導向產業與製造業承受不小衝擊，隨著九月營所稅暫繳申報即將開跑，企業如何減輕暫繳稅款帶來的資金壓力，成為當前一大課題。勤業眾信聯合會計師事務所提醒，企業應及早評估是否可免辦理，並善用「一般暫繳抵減」、「試算暫繳降稅」及「分期繳納減壓」三大作法，提早規劃以降低資金壓力。

依所得稅法規定，每年九月需辦理暫繳申報，但仍有六類營利事業可免暫繳，包括無固定營業場所、獨資或合夥組織、小規模營利事業、依法免稅的教育文化公益團體、上年度結算無應納稅額或新開業事業、於暫繳期間內解散或合併等，以及經財政部核定的其他類別。

一般暫繳方式，是以上年度結算申報應納稅額的二分之一計算，不過，自2025年度起，房地合一2.0規定下分開計算的房地交易所得可排除在外。勤業眾信資深會計師陳建宏提醒，這能幫助企業減輕今年的暫繳負擔。

一般暫繳又分三種情況，若稅額不超過2000元可免繳也免申報；若超過2000元但未使用任何抵減項目，僅需繳款即可；若超過2000元並需抵減，則必須辦理申報。陳建宏指出，企業可在暫繳時主張投資抵減、行政救濟留抵及扣繳稅額，以降低實際繳納金額。

另一種方式是試算暫繳，必須符合公司組織、帳冊完備並採藍色申報書或經會計師簽證等條件，企業需以前六個月所得推算全年課稅所得額，再以全年稅額的二分之一計算，即使金額低於2000元，也必須完成申報與繳納，與一般暫繳相同，試算暫繳也能使用投資抵減、留抵稅額、扣繳稅額，甚至包含境外或中國大陸來源所得已繳稅額來抵減。

考量美國關稅政策的影響，財政部已核定，若企業因營收下降無法一次繳清暫繳稅款，可檢具申請書與相關證明文件，於期限內向國稅局申請延期或分期繳納。

勤業眾信提醒，採曆年制的企業應盡早規劃暫繳作業，評估採「一般暫繳」或「試算暫繳」較有利，並確認是否可申請分期繳納，以減輕稅款對資金的壓力。

延伸閱讀

影／追加預算回編！許淑華宣布南投將達成「0負債」 但也預告1件事

房市急凍牽動長照基金 前七月房地合一稅撥入金額大減28%

唐榮、燁聯 不銹鋼價看漲

中央不補助學校電費引爭議 北市府再轟：北市綠民代要繼續護航？

相關新聞

繼承股票怎麼報稅？ 國稅局教你兩關鍵日期精準判斷

民眾繼承已故親人留下的上市、上櫃公司股票時，不只要將股票列入遺產申報，連同死亡日前後的股利，也要依不同情況區分課稅方式。...

九月營所稅暫繳壓力大 勤業眾信教三招減輕稅款負擔

近來美國關稅政策加上新台幣匯率波動，已讓外銷導向產業與製造業承受不小衝擊，隨著九月營所稅暫繳申報即將開跑，企業如何減輕暫...

房市急凍牽動長照基金 前七月房地合一稅撥入金額大減28%

財政部統計，今年前七月稅收挹注長照基金441億元，年減17.7％，占累計分配預算數比率為75.5％，反映出達標程度不理想...

新聞中的法律／遺產稅新規上路 四招因應

財政部日前公布「被繼承人死亡前二年內贈與配偶之財產併計遺產總額課徵遺產稅稽徵作業處理原則」，以回應憲法法庭2024年的第...

刻意逃漏稅 不適用盈虧互抵

財政部北區國稅局表示，公司申報營所稅若想適用盈虧互抵，必須要會計帳冊簿據完備、虧損及申報扣除年度都使用藍色申報書，或經會...

房屋稅2.0自住稅率1%戶數認定是關鍵 竹市稅務局教你這樣算

房屋稅2.0新制於今年5月首次開徵，針對符合「全國單一自住房屋」條件，且房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2%降為1%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。