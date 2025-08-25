九月營所稅暫繳壓力大 勤業眾信教三招減輕稅款負擔

近來美國關稅政策加上新台幣匯率波動，已讓外銷導向產業與製造業承受不小衝擊，隨著九月營所稅暫繳申報即將開跑，企業如何減輕暫繳稅款帶來的資金壓力，成為當前一大課題。勤業眾信聯合會計師事務所提醒，企業應及早評估是否可免辦理，並善用「一般暫繳抵減」、「試算暫繳降稅」及「分期繳納減壓」三大作法，提早規劃以降低資金壓力。

依所得稅法規定，每年九月需辦理暫繳申報，但仍有六類營利事業可免暫繳，包括無固定營業場所、獨資或合夥組織、小規模營利事業、依法免稅的教育文化公益團體、上年度結算無應納稅額或新開業事業、於暫繳期間內解散或合併等，以及經財政部核定的其他類別。

一般暫繳方式，是以上年度結算申報應納稅額的二分之一計算，不過，自2025年度起，房地合一2.0規定下分開計算的房地交易所得可排除在外。勤業眾信資深會計師陳建宏提醒，這能幫助企業減輕今年的暫繳負擔。

一般暫繳又分三種情況，若稅額不超過2000元可免繳也免申報；若超過2000元但未使用任何抵減項目，僅需繳款即可；若超過2000元並需抵減，則必須辦理申報。陳建宏指出，企業可在暫繳時主張投資抵減、行政救濟留抵及扣繳稅額，以降低實際繳納金額。

另一種方式是試算暫繳，必須符合公司組織、帳冊完備並採藍色申報書或經會計師簽證等條件，企業需以前六個月所得推算全年課稅所得額，再以全年稅額的二分之一計算，即使金額低於2000元，也必須完成申報與繳納，與一般暫繳相同，試算暫繳也能使用投資抵減、留抵稅額、扣繳稅額，甚至包含境外或中國大陸來源所得已繳稅額來抵減。

考量美國關稅政策的影響，財政部已核定，若企業因營收下降無法一次繳清暫繳稅款，可檢具申請書與相關證明文件，於期限內向國稅局申請延期或分期繳納。

勤業眾信提醒，採曆年制的企業應盡早規劃暫繳作業，評估採「一般暫繳」或「試算暫繳」較有利，並確認是否可申請分期繳納，以減輕稅款對資金的壓力。