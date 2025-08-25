繼承股票怎麼報稅？ 國稅局教你兩關鍵日期精準判斷

民眾繼承已故親人留下的上市、上櫃公司股票時，不只要將股票列入遺產申報，連同死亡日前後的股利，也要依不同情況區分課稅方式。財政部北區國稅局提醒，關鍵在於比較「繼承發生日」與「除權（息）交易日」的先後順序，才不會漏報或報錯，影響稅務負擔。

依照關鍵日期判定可分兩種情形，國稅局說明，第一種，若被繼承人死亡日早於股票的除息交易日，股利尚未確定歸屬，被繼承人沒有取得配息權利，因此往後公司發放的股利就屬於繼承人的所得，應併入繼承該股票者的年度綜合所得稅中申報。

第二種，如果死亡日落在除息交易日之後，表示被繼承人生前已取得股利請領權利，即使尚未入帳，這筆股利屬於被繼承人的「遺產債權」，必須併入遺產總額一併課徵遺產稅。

舉例來說，小華（化名）2024年7月1日去世，遺有A公司股票，A公司公告的除息交易日是6月20日、發放日則是7月18日，由於除息日早於甲君死亡日，因此甲君在生前已經取得股利請領權利，這筆股利雖然在他過世後才發放，但仍屬甲君的遺產債權，繼承人需併入遺產總額申報遺產稅。

另一種情況，小琪（化名）2024年6月1日去世，遺有同一檔A公司股票，但A公司公告的除息日是6月20日，也就是在小琪過世之後，這樣一來，小琪死亡時並沒有取得股利的權利，因此公司在7月18日發放的股利，屬於繼承人取得的所得，必須在遺產分割完成後，由繼承股票的人，在當年度綜所稅中申報。

國稅局強調，這兩種情境差別在於「股利究竟算是遺產，還是繼承人的所得」，若判斷錯誤，可能造成遺產稅或所得稅的申報瑕疵，進而被補稅或處罰。

國稅局也提醒，遺產稅的申報範圍不只包括名下股票、土地、不動產，還包括被繼承人生前已取得但尚未領取的各項權利與債權，例如已公告的股利、未領薪資或退休金等，都屬於遺產一部分，至於死亡日之後才產生的利益，則應由繼承人分別計入所得。

因此，繼承人辦理遺產稅申報時，務必要確認死亡日與股票除權息日的先後，妥善區分課稅歸屬，避免因疏忽而引發稅務爭議。