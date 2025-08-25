刻意逃漏稅 不適用盈虧互抵

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部北區國稅局表示，公司申報營所稅若想適用盈虧互抵，必須要會計帳冊簿據完備、虧損及申報扣除年度都使用藍色申報書，或經會計師查核簽證，並如期申報者才可適用。

國稅局提醒，若公司短漏報所得稅情節輕微，雖仍可適用，但若公司是以詐術或其他不正當方法刻意逃漏稅，則同樣不能適用。

所謂短漏報情節輕微，是指公司經稽徵機關查獲短漏所得稅額不超過10萬元，或短漏報課稅所得占全年所得比率不超過5％，且非以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，這種情況下，仍可適用前十年虧損扣除。

舉例來說，甲公司2022年營所稅申報全年所得額2億元，並列報前十年核定虧損扣除額1,200萬元，但國稅局查核發現，該公司刻意取得假發票逃漏稅，虛列成本800萬元，遭國稅局剔除補稅並處罰，即使漏報800萬元占全年所得比率不到5％，但因是不正當方式刻意逃漏稅，同樣不適用盈虧互抵。

