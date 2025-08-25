房市急凍牽動長照基金 前七月房地合一稅撥入金額大減28%

財政部統計，今年前七月稅收挹注長照基金441億元，年減17.7％，占累計分配預算數比率為75.5％，反映出達標程度不理想，四大稅收來源皆呈年減，尤其房地合一稅受房市急凍影響，年減28.3％，達標率也最差，牽動長照基金財源。

長照基金2017年開始成立，由《長期照顧服務法》授權，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。今年度預算數為1,060億元，與前一年度相比，增加35.7%。

稅收財源方面，今年前七個月撥入長照基金稅收共441億元，與去年同期相比減少94億元、年減17.7%。房地合一稅今年以來所累計貢獻為213億元，與前一年度減少84億元，年減28.3%，仍為長照基金最主要稅收財源。

不動產市場持續受央行信用管制措施、銀行房貸緊縮影響，加上全球經濟情勢充滿不確定性，市場觀望氛圍濃厚，減緩房市交易動能。

另加上台幣升值壓縮了房貸的承作空間，銀行的審核相對趨於謹慎，排撥貸款的時間拉長，讓部分民眾對於購屋態度趨於保守。

房地相關稅目持續出現雙位數年減，7月個人房地合一稅連續四月雙位數負成長，減幅擴大至年減20.3%，連帶影響到所撥補之相關基金。

今年前七月長照基金的第二大來源為菸稅，共挹注150億元，年減1%；遺產稅撥入57億元，年減11.6%；贈與稅則有21億元，年減6.2%。

另，房地合一稅2016年上路，在扣除統籌分配稅款後，稅課收入將用於住宅政策及長照服務支出之分配，由行政院視各該用途業務需求及財務狀況統籌調配，2024年調整分配方式，任一用途獲配金額，不得低於10%。

住宅基金2024年預算數為48億元、2025年179億元，增加2.7倍，主因住宅基金今年開始獲配比例提高至20%。房地合一稅前七月已撥入住宅基金53億元、年增61.3%，占累計分配預算數55.2％。