鋼鐵、啤酒反傾銷調查延至9月底 財政部曝原因

財政部22日公告，針對中國大陸產製的特定熱軋扁軋鋼品及啤酒反傾銷案，因調查需要，最後傾銷認定期限延長至9月25日。財政部官員解釋，延長原因單純在於調查程序繁複、資料審查耗時，並非因為資料不足，依規定，調查期限僅能延長一次，確定不會再展延。

財政部官員指出，在延長調查期間，已課徵的臨時反傾銷稅仍將繼續實施，不會有「空窗期」，對國內產業影響有限，國內業者關注的焦點仍是最終調查結論，此次延長適用於兩個案件，原因相同，都是因調查需要而將期限推延至9月底。

中國鋼鐵（2002）及中龍鋼鐵先前向財政部申請，指控中國大陸長期因產能過剩，以低價出口熱軋鋼品至台灣，對本地產業造成衝擊；台灣釀酒商協會則申請對大陸啤酒課徵反傾銷稅。財政部與經濟部初步調查後，均認定涉案產品確有傾銷事實，並造成國內產業實質損害。

為避免在調查期間持續傷害國內產業，財政部已自7月3日起，對兩類產品臨時課徵反傾銷稅，為期4個月。根據初步認定結果，啤酒案中，百威雪津系列公司稅率為33.85%、麒麟啤酒（珠海）13.13%、其他廠商64.14%；熱軋鋼品案中，寶鋼湛江、上海梅山等公司稅率為16.90%，其他廠商為20.15%。

依現行規定，財政部需在初步認定後60日內完成最後認定，再移請經濟部進行最終損害調查，最後由關稅稅率審議小組決定是否正式課徵反傾銷稅。此次公告延長至9月底，正是為了讓調查有充分時間完成，確保結果更具完整性與公信力。