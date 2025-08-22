地價稅自用優稅別錯過！把握這天前申請省下四倍稅金

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
地價稅即將在11月開徵，若民眾符合自用稅率條件，要記得在時限內提出申請。圖／聯合報系資料照片
地價稅申請自用住宅用地優惠稅率進入倒數！嘉義稅務局提醒，地價稅一般稅率為每千分之10至55，但自用住宅用地可享每千分之2的優惠，稅負差距超過4倍，若土地符合規定，要在9月22日前提出申請，經核准者即可在11月開徵的地價稅中享有優惠，幫自己省下四倍以上稅金。

申請適用自用住宅用地優惠稅率，必須同時符合三大要件與兩項限制。稅務局說明三大要件包括，土地所有權人或其配偶、直系親屬須在該地設立戶籍；該土地不得出租或營業使用；且地上房屋必須為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。

兩項限制則為，都市土地面積不得超過300平方公尺，非都市土地則不得超過700平方公尺；此外，土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬，僅能以一處享有優惠。

稅務局提醒，申請期限僅剩一個多月，若逾期未辦理，將要等到次年才可享有優惠，提醒民眾務必把握時限，避免錯過節稅機會。至於申辦方式，民眾除了可以書面提出或親自到櫃檯辦理，也能透過該局網站使用「線上申辦」或「網路申報」服務，不出門就能完成，既省時又方便。

公益出租人 享地價稅優惠

為協助租屋族減輕負擔，房東若經主管機關核定為「公益出租人」，其出租房屋所使用的土地，在核定有效期間內，將自動享有地價稅優...

生前兩年內贈與 計入遺產

民眾申報遺產稅時，最常見的錯誤之一，就是誤以為「贈與稅已繳」就算結案，忽略被繼承人在死亡前兩年內贈與的財產仍須計入遺產。...

預收多年租金 要全額申報

個人房東如果一次收取多年租金，必須在收取的當年度全額申報綜合所得稅，否則恐怕面臨補稅與處罰。台北國稅局提醒，綜合所得稅採...

身障、長照車免稅 不受限三輛

若車輛專門提供已立案的社會福利團體或機構使用，並經社政機關核發證明，即可享有最多三輛免徵使用牌照稅額度。不過，桃園稅務局...

汽機車汰舊換新 優惠加碼 車商：短空長多

為鼓勵民眾汰換老舊車輛、帶動車市買氣，立法院財委會昨（21）日完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商，朝野達成加碼共識，未來汰...

