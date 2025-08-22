地價稅自用優稅別錯過！把握這天前申請省下四倍稅金

地價稅申請自用住宅用地優惠稅率進入倒數！嘉義稅務局提醒，地價稅一般稅率為每千分之10至55，但自用住宅用地可享每千分之2的優惠，稅負差距超過4倍，若土地符合規定，要在9月22日前提出申請，經核准者即可在11月開徵的地價稅中享有優惠，幫自己省下四倍以上稅金。

申請適用自用住宅用地優惠稅率，必須同時符合三大要件與兩項限制。稅務局說明三大要件包括，土地所有權人或其配偶、直系親屬須在該地設立戶籍；該土地不得出租或營業使用；且地上房屋必須為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。

兩項限制則為，都市土地面積不得超過300平方公尺，非都市土地則不得超過700平方公尺；此外，土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬，僅能以一處享有優惠。

稅務局提醒，申請期限僅剩一個多月，若逾期未辦理，將要等到次年才可享有優惠，提醒民眾務必把握時限，避免錯過節稅機會。至於申辦方式，民眾除了可以書面提出或親自到櫃檯辦理，也能透過該局網站使用「線上申辦」或「網路申報」服務，不出門就能完成，既省時又方便。