聽新聞
0:00 / 0:00

汽機車減徵貨物稅期限延長 汽車舊換新最高省10萬元

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

為因應台美關稅衝擊汽車產業，立法院財政委員會昨協商「貨物稅條例」修正草案，朝野立委達成共識，決定將減徵優惠期限延長至二○三○年底，同時納入新購汽機車也可減徵貨物稅，汽車汰舊換新最高可減徵十萬元、機車汰舊換新可減徵六千元，預計下周完成三讀。

現行貨物稅提供汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠，將於明年一月七日屆期，各界關注是否能夠延續，國內車廠日前提出訴求，包含延長汽車汰舊換新減徵五萬元貨物稅優惠，並爭取購買新車也能適用。

朝野立委昨於立法院財政委員會達成共識，為持續鼓勵報廢或出口中古汽車換購新車，促進相關產業發展及節能減碳，同意延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅的優惠措施，期限延長至二○三○年底。

這次修法也納入產業意見，購買新車也可減徵貨物稅。協商結論指出，二○三○年底前，購買二千ＣＣ以下小客車並完成掛牌，該小客車應徵貨物稅，每輛減徵五萬元，再加上現行汽車汰舊換新的減徵五萬元，如果購買的新車又是二千ＣＣ以下，總共可減徵貨物稅十萬元。

在機車方面，朝野協商決定，二○三○年底前購買一五○ＣＣ以下機車並完成掛牌，該機車應徵的貨物稅每輛減徵二千元，加上現行機車汰舊換新的四千元，若買的新車又是一五○ＣＣ以下，共可減徵貨物稅六千元。

財政部長莊翠雲說，減徵貨物稅的期限延長，並對新購汽機車提供部分額度減徵是回應社會需求，同時也兼顧鼓勵民眾購買能源效率較好的新車，她尊重立法院決議。

修法 減稅 貨物稅

延伸閱讀

明年股市動能趨緩 2026年證交稅預估2,501億元、較去年少193億元

影／汽機車減徵貨物稅優惠延長 汽車換新省10萬、機車6千

無糖飲料免貨物稅⋯統一調降出廠價！網突破盲點：零售價不一定

統一無糖飲品 全面降價1元

相關新聞

卓揆：3類民眾 明年免繳綜所稅

行政院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰會中加碼宣布，為增加民眾家庭可支配所得，政府將推減稅政策，明年起租屋...

汽機車減徵貨物稅期限延長 汽車舊換新最高省10萬元

為因應台美關稅衝擊汽車產業，立法院財政委員會昨協商「貨物稅條例」修正草案，朝野立委達成共識，決定將減徵優惠期限延長至二○...

稅收短少國發基金未繳庫 前7月總預算達成率低於6成

財政部國庫署今天公布今年前7月中央政府總預算歲入執行結果，累計實收為新台幣1兆8970億元、全年預算達成率為59.9%，...

卓榮泰：明年起擴大減稅 這三類人可望免繳所得稅

行政院長卓榮泰21日表示，為增加民眾可支配所得，政府將自明年起推動減稅措施，擴大免稅額、扣除額與課稅級距調整，並加碼租金...

影／汽機車減徵貨物稅優惠延長 汽車換新省10萬、機車6千

立法院財政委員會今天邀請財政部長莊翠雲列席協商「貨物稅條例第十二條之五」修正條文，協商結論排氣量2000CC以下小客車汰...

房子沒裝修卻報150萬元工程費！投機男連補帶罰吐回134萬元

財政部北區國稅局近日查獲一件違規案件，一名納稅人出售持有未滿兩年的房地時，明明房屋沒有裝修，卻拿關係人公司開立的不實憑證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。