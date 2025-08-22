減稅減負擔 增可支配所得

行政院長卓榮泰昨（21）日拍板通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，其中一大亮點是透過減稅、減負擔，增加民眾家庭可支配所得。明年起，租屋青年年所得在62.6萬元以下、四口之家年所得164.1萬元以下，以及三代同堂年所得212.4萬元以下者，都可免繳綜所稅。

卓榮泰指出，除推動各項建設與政策，政府也將推出減稅大政策，讓家戶財務更寬裕。在綜所稅部分，將全面調高基本生活費、免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額，並上調課稅級距，育兒家庭幼兒特別扣除額亦同步增加；對租屋族而言，租金支出扣除額將再放寬，並改列特別扣除項目。

他說，明年報稅時，每人基本生活費將比今年提高3,000元；長照特別扣除額每人每年將提升至18萬元，待立法完成後即可適用。