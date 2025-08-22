聽新聞
電動車 五年半核退201億

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（21）日公布最新統計通報，電動車市場擴大，退稅金額從2020年9億元增加至2024年68億元，2025年上半年為27.9億元，累計2020年至2025年上半年逾10萬輛電動汽車適用免稅優惠，核退金額逾201億元。

為促進節能減碳、改善燃油車廢氣排放造成的空氣汙染，2011年起實施完全以電能為動力之車輛（電動汽車）免徵貨物稅政策。觀察近十年免徵貨物稅的電動汽車輛數，2019年前都不到千輛，2020年因知名電動車大廠引進最新平價車款，電動車市場迎來爆發性成長，當年免稅輛數達4,561輛，較前一年增4.6倍，占汽車總掛牌數比重亦首度突破1％。

隨傳統車廠積極轉型，市場規模不斷擴大，免稅電動車各年增幅約三成至1.2倍，至2024年達3萬5,406輛，占比7.7％。2025年1至6月1萬4,268輛，受美國對等關稅政策變數等影響，較去年同期減0.7％，占比降至7.2％。

免稅 電動車

相關新聞

汽機車汰舊換新 優惠加碼 車商：短空長多

為鼓勵民眾汰換老舊車輛、帶動車市買氣，立法院財委會昨（21）日完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商，朝野達成加碼共識，未來汰...

卓揆：3類民眾 明年免繳綜所稅

行政院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰會中加碼宣布，為增加民眾家庭可支配所得，政府將推減稅政策，明年起租屋...

公益出租人 享地價稅優惠

為協助租屋族減輕負擔，房東若經主管機關核定為「公益出租人」，其出租房屋所使用的土地，在核定有效期間內，將自動享有地價稅優...

生前兩年內贈與 計入遺產

民眾申報遺產稅時，最常見的錯誤之一，就是誤以為「贈與稅已繳」就算結案，忽略被繼承人在死亡前兩年內贈與的財產仍須計入遺產。...

預收多年租金 要全額申報

個人房東如果一次收取多年租金，必須在收取的當年度全額申報綜合所得稅，否則恐怕面臨補稅與處罰。台北國稅局提醒，綜合所得稅採...

身障、長照車免稅 不受限三輛

若車輛專門提供已立案的社會福利團體或機構使用，並經社政機關核發證明，即可享有最多三輛免徵使用牌照稅額度。不過，桃園稅務局...

