電動車 五年半核退201億

財政部昨（21）日公布最新統計通報，電動車市場擴大，退稅金額從2020年9億元增加至2024年68億元，2025年上半年為27.9億元，累計2020年至2025年上半年逾10萬輛電動汽車適用免稅優惠，核退金額逾201億元。

為促進節能減碳、改善燃油車廢氣排放造成的空氣汙染，2011年起實施完全以電能為動力之車輛（電動汽車）免徵貨物稅政策。觀察近十年免徵貨物稅的電動汽車輛數，2019年前都不到千輛，2020年因知名電動車大廠引進最新平價車款，電動車市場迎來爆發性成長，當年免稅輛數達4,561輛，較前一年增4.6倍，占汽車總掛牌數比重亦首度突破1％。

隨傳統車廠積極轉型，市場規模不斷擴大，免稅電動車各年增幅約三成至1.2倍，至2024年達3萬5,406輛，占比7.7％。2025年1至6月1萬4,268輛，受美國對等關稅政策變數等影響，較去年同期減0.7％，占比降至7.2％。