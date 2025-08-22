聽新聞
0:00 / 0:00
電動車 五年半核退201億
財政部昨（21）日公布最新統計通報，電動車市場擴大，退稅金額從2020年9億元增加至2024年68億元，2025年上半年為27.9億元，累計2020年至2025年上半年逾10萬輛電動汽車適用免稅優惠，核退金額逾201億元。
為促進節能減碳、改善燃油車廢氣排放造成的空氣汙染，2011年起實施完全以電能為動力之車輛（電動汽車）免徵貨物稅政策。觀察近十年免徵貨物稅的電動汽車輛數，2019年前都不到千輛，2020年因知名電動車大廠引進最新平價車款，電動車市場迎來爆發性成長，當年免稅輛數達4,561輛，較前一年增4.6倍，占汽車總掛牌數比重亦首度突破1％。
隨傳統車廠積極轉型，市場規模不斷擴大，免稅電動車各年增幅約三成至1.2倍，至2024年達3萬5,406輛，占比7.7％。2025年1至6月1萬4,268輛，受美國對等關稅政策變數等影響，較去年同期減0.7％，占比降至7.2％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言