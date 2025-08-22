聽新聞
0:00 / 0:00

汽機車汰舊換新 優惠加碼 車商：短空長多

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
為鼓勵民眾汰換老舊車輛、帶動車市買氣，立法院財委會21日完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商。聯合報系資料照
為鼓勵民眾汰換老舊車輛、帶動車市買氣，立法院財委會21日完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商。聯合報系資料照

為鼓勵民眾汰換老舊車輛、帶動車市買氣，立法院財委會昨（21）日完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商，朝野達成加碼共識，未來汰舊換新最高可享10萬元減稅，更新增照顧首購族的「新購」方案、最高可減稅5萬元，減稅優惠延長至2030年底，預計最快下周三讀後年底前上路。

受美國關稅政策未明影響，消費者心態趨於保守，導致今年車市表現不如預期，7月市場領牌3萬5,483台，較去年同期衰退22.3%。消費者觀望，車商銷售態度也保守，不過車商表示，立院財委會完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商，朝野達成共識新增照顧首購族新購方案，減稅優惠也延長，長期來看有助刺激買氣是利多，但更須提防緩購會持續到年底政策上路前，短期更是利空。

汽機車舊換新加碼減徵貨物稅 圖／經濟日報提供
汽機車舊換新加碼減徵貨物稅 圖／經濟日報提供

依現行規定，針對機車舊車車齡為四年以上、汽車為十年以上車主，在報廢前持有該車一年以上、機車則無限制，若於報廢或出口前後各六個月內購買新車並完成領牌，可享減徵貨物稅優惠，小客車、小貨車及小客貨兩用車每輛減徵5萬元，150CC以下機車可減徵4,000元。

由於現行優惠將在2026年1月7日截止，朝野提出修法版本，財委會昨進行協商。在協商過程中，民眾黨立委黃珊珊表示，現行規定，汽車新舊車主需為二親等以內之親屬；但機車並無限制，建議汽車應比照放寬。

財政部賦稅署長宋秀玲解釋，汽機車屬性不同、客群也不同、且汽車價格較高，耗油量及使用空間需求相對大，因此貨物稅負擔較重，所以在立法時才會限制二親等以內親屬才能適用汰舊換新減稅。最終，協商決議維持汽車親屬限制，但同意因照顧首購族與產業發展，增列新購方案，同時也將適用期限一口氣延長四年。

依照朝野通過的協商版本，未來新購2,000CC以下汽車可減5萬元，150CC以下機車減2,000元；同時符合汰舊換新條件，汽車可再減5萬元、機車再減4,000元。也就是，汽車汰舊換新最高可享10萬元、機車汰舊換新享有6,000元減稅。

財政部官員解釋，協商版本將適用期間延長至2030年12月31日止，雖然最快下周有機會三讀通過上路，讓汰舊換新的加碼減稅優惠可以先上路，但「新購方案」仍必須要等相關細節公布後才會啟動，屆時購買新車的民眾也能享受減稅優惠。

減稅 減徵 貨物稅

延伸閱讀

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

以色列攻佔加薩市 歐盟各國施壓放棄建立西岸定居點

軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」

關稅衝擊無薪假增加 立委促勞動部推無息貸款方案

相關新聞

汽機車汰舊換新 優惠加碼 車商：短空長多

為鼓勵民眾汰換老舊車輛、帶動車市買氣，立法院財委會昨（21）日完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商，朝野達成加碼共識，未來汰...

卓揆：3類民眾 明年免繳綜所稅

行政院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰會中加碼宣布，為增加民眾家庭可支配所得，政府將推減稅政策，明年起租屋...

公益出租人 享地價稅優惠

為協助租屋族減輕負擔，房東若經主管機關核定為「公益出租人」，其出租房屋所使用的土地，在核定有效期間內，將自動享有地價稅優...

生前兩年內贈與 計入遺產

民眾申報遺產稅時，最常見的錯誤之一，就是誤以為「贈與稅已繳」就算結案，忽略被繼承人在死亡前兩年內贈與的財產仍須計入遺產。...

預收多年租金 要全額申報

個人房東如果一次收取多年租金，必須在收取的當年度全額申報綜合所得稅，否則恐怕面臨補稅與處罰。台北國稅局提醒，綜合所得稅採...

身障、長照車免稅 不受限三輛

若車輛專門提供已立案的社會福利團體或機構使用，並經社政機關核發證明，即可享有最多三輛免徵使用牌照稅額度。不過，桃園稅務局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。