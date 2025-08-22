汽機車汰舊換新 優惠加碼 車商：短空長多

為鼓勵民眾汰換老舊車輛、帶動車市買氣，立法院財委會昨（21）日完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商，朝野達成加碼共識，未來汰舊換新最高可享10萬元減稅，更新增照顧首購族的「新購」方案、最高可減稅5萬元，減稅優惠延長至2030年底，預計最快下周三讀後年底前上路。

受美國關稅政策未明影響，消費者心態趨於保守，導致今年車市表現不如預期，7月市場領牌3萬5,483台，較去年同期衰退22.3%。消費者觀望，車商銷售態度也保守，不過車商表示，立院財委會完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商，朝野達成共識新增照顧首購族新購方案，減稅優惠也延長，長期來看有助刺激買氣是利多，但更須提防緩購會持續到年底政策上路前，短期更是利空。

汽機車舊換新加碼減徵貨物稅 圖／經濟日報提供

依現行規定，針對機車舊車車齡為四年以上、汽車為十年以上車主，在報廢前持有該車一年以上、機車則無限制，若於報廢或出口前後各六個月內購買新車並完成領牌，可享減徵貨物稅優惠，小客車、小貨車及小客貨兩用車每輛減徵5萬元，150CC以下機車可減徵4,000元。

由於現行優惠將在2026年1月7日截止，朝野提出修法版本，財委會昨進行協商。在協商過程中，民眾黨立委黃珊珊表示，現行規定，汽車新舊車主需為二親等以內之親屬；但機車並無限制，建議汽車應比照放寬。

財政部賦稅署長宋秀玲解釋，汽機車屬性不同、客群也不同、且汽車價格較高，耗油量及使用空間需求相對大，因此貨物稅負擔較重，所以在立法時才會限制二親等以內親屬才能適用汰舊換新減稅。最終，協商決議維持汽車親屬限制，但同意因照顧首購族與產業發展，增列新購方案，同時也將適用期限一口氣延長四年。

依照朝野通過的協商版本，未來新購2,000CC以下汽車可減5萬元，150CC以下機車減2,000元；同時符合汰舊換新條件，汽車可再減5萬元、機車再減4,000元。也就是，汽車汰舊換新最高可享10萬元、機車汰舊換新享有6,000元減稅。

財政部官員解釋，協商版本將適用期間延長至2030年12月31日止，雖然最快下周有機會三讀通過上路，讓汰舊換新的加碼減稅優惠可以先上路，但「新購方案」仍必須要等相關細節公布後才會啟動，屆時購買新車的民眾也能享受減稅優惠。