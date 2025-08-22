身障、長照車免稅 不受限三輛

若車輛專門提供已立案的社會福利團體或機構使用，並經社政機關核發證明，即可享有最多三輛免徵使用牌照稅額度。不過，桃園稅務局提醒，若這些車輛是專供身心障礙者或長照服務使用，且裝設合法固定輔助設備並具有特殊標誌，經直轄市或縣市政府同意後，就不受「三輛上限」的限制，可以視需求申請更多輛免稅，讓真正需要的單位獲得更大幫助。

稅務局說明，想要申請免稅的單位，需先備妥相關文件，包括社政主管機關的證明函、立案證明（若已辦理法人登記，則須檢附法人登記證書）、組織章程、載明特殊用途的行車執照或新領牌照登記書，以及輔助設備與特殊標誌的照片，再向稽徵機關提出申請。只要審查通過，將從申請當日起開始享有免稅待遇。

另外，稅務局說明，使用牌照稅是以「日」為單位計算，如果團體或機構已經繳納全年稅額，在免稅申請獲准後，可以退還從核准日起算到年底的稅款。