聽新聞
0:00 / 0:00

公益出租人 享地價稅優惠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

為協助租屋族減輕負擔，房東若經主管機關核定為「公益出租人」，其出租房屋所使用的土地，在核定有效期間內，將自動享有地價稅優惠，按自用住宅用地稅率課徵，不必再額外申請。不過，桃園稅務局提醒，若租賃契約期滿或提前終止而未續約，將從租期屆滿的次年起恢復依一般稅率課徵地價稅。

稅局提醒，公益出租人出租房屋的土地，在租約到期後，如果沒有再出租或改作營業用途，房東仍有機會繼續享有自用住宅優惠稅率。

若要繼續沿用自用優惠稅率，土地所有權人、配偶或直系親屬必須完成戶籍登記，且地上房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，且整個家庭僅能以一處自用住宅用地為限，並須符合面積限制，包括都市土地不超過300平方公尺，非都市土地則不超過700平方公尺。

延伸閱讀

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

雲林麥寮國有地遭非法傾倒北部營建廢棄物 22人被起訴

監院糾正原民保留地違占查處不力 原民會：正推動管理條例

雲林國有林地遭濫倒營建廢棄物 檢方破案「從北部運來」起訴22人

相關新聞

汽機車汰舊換新 優惠加碼 車商：短空長多

為鼓勵民眾汰換老舊車輛、帶動車市買氣，立法院財委會昨（21）日完成汽機車汰舊換新減徵貨物稅協商，朝野達成加碼共識，未來汰...

卓揆：3類民眾 明年免繳綜所稅

行政院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰會中加碼宣布，為增加民眾家庭可支配所得，政府將推減稅政策，明年起租屋...

公益出租人 享地價稅優惠

為協助租屋族減輕負擔，房東若經主管機關核定為「公益出租人」，其出租房屋所使用的土地，在核定有效期間內，將自動享有地價稅優...

生前兩年內贈與 計入遺產

民眾申報遺產稅時，最常見的錯誤之一，就是誤以為「贈與稅已繳」就算結案，忽略被繼承人在死亡前兩年內贈與的財產仍須計入遺產。...

預收多年租金 要全額申報

個人房東如果一次收取多年租金，必須在收取的當年度全額申報綜合所得稅，否則恐怕面臨補稅與處罰。台北國稅局提醒，綜合所得稅採...

身障、長照車免稅 不受限三輛

若車輛專門提供已立案的社會福利團體或機構使用，並經社政機關核發證明，即可享有最多三輛免徵使用牌照稅額度。不過，桃園稅務局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。