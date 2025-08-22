公益出租人 享地價稅優惠

為協助租屋族減輕負擔，房東若經主管機關核定為「公益出租人」，其出租房屋所使用的土地，在核定有效期間內，將自動享有地價稅優惠，按自用住宅用地稅率課徵，不必再額外申請。不過，桃園稅務局提醒，若租賃契約期滿或提前終止而未續約，將從租期屆滿的次年起恢復依一般稅率課徵地價稅。

稅局提醒，公益出租人出租房屋的土地，在租約到期後，如果沒有再出租或改作營業用途，房東仍有機會繼續享有自用住宅優惠稅率。

若要繼續沿用自用優惠稅率，土地所有權人、配偶或直系親屬必須完成戶籍登記，且地上房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，且整個家庭僅能以一處自用住宅用地為限，並須符合面積限制，包括都市土地不超過300平方公尺，非都市土地則不超過700平方公尺。