預收多年租金 要全額申報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

個人房東如果一次收取多年租金，必須在收取的當年度全額申報綜合所得稅，否則恐怕面臨補稅與處罰。台北國稅局提醒，綜合所得稅採「收付實現制」，房東在租約開始時若一次收取兩年或三年的租金，雖然未來年度才逐月使用，但仍需在「實際取得的那一年」全額列入當年度的綜所稅申報。

國稅局指出，依《所得稅法》第14條規定，個人出租房屋屬於「租賃所得」，若房東與房客約定一次繳清數年租金，依財政部在民國1971年頒布的函令解釋，應視為在收取當年度的所得，並併入綜合所得總額一併課稅。

舉例來說，美美（化名）將房屋自2023年1月1日出租至2024年12月31日，小君在2023年1月1日一次支付兩年租金共120萬元，美美若僅在2023年度報稅時申報其中一年的60萬元，其餘的60萬元誤以為應等到2024年度再申報，這樣就屬於漏報租金收入，經稅捐機關查獲，除了補徵所漏稅額外，還可能依規定處以兩倍以下的罰鍰。

國稅局進一步說明，綜合所得稅計算強調「收付實現」，也就是只要在當年度收到錢，就要算在當年度所得中，不管契約約定的租期是否跨越多年，換句話說，房東不可以因為認為「還沒用完」就分年申報。

不過，若民眾已經發現有漏報情形，只要尚未被檢舉、也未經稽徵機關或財政部調查人員查獲，仍可主動向國稅局補報並補繳稅款，依《稅捐稽徵法》規定，補報補繳時雖須加計利息，但可以免除處罰。

國稅局呼籲，出租房屋的房東應正確掌握申報規定，尤其是一次收取多年租金的情況，更容易產生誤解，若有疑義，建議可先向國稅局洽詢，避免因漏報而衍生不必要的補稅與罰鍰。

