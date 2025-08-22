生前兩年內贈與 計入遺產

民眾申報遺產稅時，最常見的錯誤之一，就是誤以為「贈與稅已繳」就算結案，忽略被繼承人在死亡前兩年內贈與的財產仍須計入遺產。財政部台北國稅局提醒，這些財產不論當時是否已申報並繳納贈與稅或土增稅，仍需併入遺產總額計算，否則繼承人可能面臨補稅與罰鍰，造成沉重經濟負擔。

依據《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人在過世前兩年內，只要有將財產贈與配偶或民法規定的繼承人，包括子女、父母、兄弟姊妹、祖父母及這些親屬的配偶，贈與財產都要算入遺產總額，並一併申報課徵遺產稅。

遺產稅申報常見錯誤與提醒 圖／經濟日報提供

台北國稅局解釋，當時若已繳過贈與稅或土地增值稅，雖可列入扣抵，但扣抵的金額不得超過因併入這筆贈與財產而增加的遺產稅額，換句話說，繳過贈與稅並不代表免責，僅能抵減一部分而已。

舉例來說，阿強（化名）2023年間贈與配偶小君390萬元現金、女兒美美360萬元現金，合計750萬元。其中390萬元屬於不計入贈與總額，另申報贈與額360萬元並繳納贈與稅11萬餘元。

但阿強於2024年過世，繼承人在申報遺產稅時卻遺漏這兩筆贈與，經稅局查核後，將750萬元併入遺產總額課稅，扣除已繳贈與稅與利息後，仍需補徵遺產稅63萬餘元，並另處罰鍰50萬餘元。

繼承人事後提出復查，主張既然已經完成贈與申報並繳納贈與稅，就不應再納入遺產總額，但國稅局依據法規駁回，明確認定這些金額仍屬遺產範圍，必須納入計算。

國稅局進一步解釋，許多繼承人誤以為「贈與稅已繳」等於結束，結果忽略相關規定，最後不但要補稅，還得支付高額罰鍰，得不償失。

為避免重蹈覆轍，國稅局提醒，繼承人辦理遺產稅申報時，務必檢視被繼承人死亡前兩年內的所有財產移轉紀錄，只要涉及贈與配偶、子女或其他法定繼承人的情況，不論是否已經繳納贈與稅或土地增值稅，都要確實併入遺產總額申報，才能保障自身權益。