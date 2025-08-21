快訊

稅收短少國發基金未繳庫 前7月總預算達成率低於6成

中央社／ 台北21日電
財政部。圖／本報資料照片

財政部國庫署今天公布今年前7月中央政府總預算歲入執行結果，累計實收為新台幣1兆8970億元、全年預算達成率為59.9%，但分配預算執行率93.6%，較去年同期減少645億元，主因為稅收減少及國發基金未繳庫。

國庫署副署長馬小惠今天在國庫署例行記者會表示，觀察歲入執行情形，截至7月底，稅課收入累計實收數新台幣1兆6890億元，預算達成率60.7%、執行率92.7%，較去年同期減少257億元，主要因綜合所得稅及營業稅分別增加346億元及112億元，證券交易稅、營利事業所得稅、貨物稅分別減少352億元、216億元及111億元，以及其他各項稅課收入增減互抵結果。

非稅課收入方面，馬小惠指出，營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款及其他收入等非稅課收入，累計實收數為2080億元，預算達成率54.7%、執行率100.7%，較去年同期減少388億元，其中營業盈餘及事業收入較去年同期減少168億元，主要因國發基金賸餘繳庫減少165億元。

此外，馬小惠說明，規費、罰賠款、財產及其他收入合計較去年同期減少220億元，主要因去年同期有國安基金賸餘繳庫，今年度無此類收入，及國防部收回以前年度相關專案歲出較去年同期減少約70億餘元。總體而言，今年度該項收入執行率為106.6%。

馬小惠補充，今年度總預算編列債務還本1415億元，已於7月中旬全數償還。鑑於美國對等關稅政策及國際經貿情勢變動等因素將影響國內經濟情勢，對整體歲入執行增添諸多不確定，國庫署將密切關注歲入執行情形，適時因應。

