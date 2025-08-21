卓榮泰：明年起擴大減稅 這三類人可望免繳所得稅

行政院長卓榮泰21日表示，為增加民眾可支配所得，政府將自明年起推動減稅措施，擴大免稅額、扣除額與課稅級距調整，並加碼租金支出扣除額及幼兒特別扣除額。

卓榮泰說，調整後若租屋青年年所得在62.6萬元以下、四口家庭年所得在164.1萬元以下、三代同堂年所得在212.4萬元以下，都可免繳綜合所得稅。他指出，「這是一項減稅大政策，目的是讓民眾實質減負擔，家庭可支配所得增加」。

行政院會21日通過《115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表》，送交立法院審議。卓榮泰並說，除預算推動國家發展外，減稅政策同樣是政府積極落實的方向。

根據規劃，每人基本生活費將再調高3,000元；薪資所得特別扣除額、標準扣除額及免稅額同步上修。長期照顧特別扣除額則已獲立法院財政委員會初審通過，將由每人每年12萬元提高至18萬元，最快明年5月報稅即可適用。