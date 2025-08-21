快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

卓榮泰：4口家庭年所得低於164.1萬 明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

電動車市場擴大 貨物稅退稅額5年增逾6倍

中央社／ 台北21日電

財政部統計處今天表示，隨電動車市場擴大，電動車貨物稅退稅額由2020年新台幣9.3億元，增加至2024年68億元，今年上半年達27.9億元，占車輛類貨物稅8.0%。

財政部今天發布財政統計通報，觀察近10年免徵貨物稅的電動汽車輛數，2019年前均不及千輛，2020年因知名電動車大廠的最新平價車款引進台灣，電動車市場迎來爆發性成長，當年免稅輛數達4561輛，較上年增4.6倍，占汽車總掛牌數比重亦首度突破1%。

財政部統計處表示，其後隨淨零排放目標全球發酵，傳統車廠積極轉型，市場規模不斷擴大，免稅電動車各年增幅約3成至1.2倍，至2024年達3萬5406輛，占比7.7%。

財政部統計處指出，2025年1月至6月電動車為1萬4268輛，受美國對等關稅政策變數等影響，較去年同期減0.7%，占比降至7.2%。

於此同時，觀察電動汽車產地資料，財政部統計處說明，2020年至2023年國產皆低於500輛，進口居壓倒性多數，占比均高於9成6；2024年因國產車商加入純電車量產行列，國產輛數陡升至接近7000輛，占比約2成，2025年上半年亦在相近水準。

財政部統計處補充，電動車貨物稅是於出廠或進口時課徵，完成領牌登記後再行核退，隨電動車市場擴大，退稅金額從2020年新台幣9.3億元增加至2024年68億元，2025年上半年為27.9億元，相當於車輛類貨物稅的8.0%；2020年至2025年上半年累計共10萬435輛電動汽車適用免稅優惠，核退金額達201.7億元。

電動車 財政部

延伸閱讀

台灣福斯汽車總裁親自實測Volkswagen ID.5 Pro S！南北往返1,200公里、平均能耗達7.19 km/kWh

量販超市第一槍！家樂福宣布無糖茶降價 搭中元普渡優惠

無糖飲料免貨物稅⋯統一調降出廠價！網突破盲點：零售價不一定

推動電動車普及化進展有限！距離2040年100%純電目標差距大

相關新聞

卓榮泰：明年起擴大減稅 這三類人可望免繳所得稅

行政院長卓榮泰21日表示，為增加民眾可支配所得，政府將自明年起推動減稅措施，擴大免稅額、扣除額與課稅級距調整，並加碼租金...

房子沒裝修卻報150萬元工程費！投機男連補帶罰吐回134萬元

財政部北區國稅局近日查獲一件違規案件，一名納稅人出售持有未滿兩年的房地時，明明房屋沒有裝修，卻拿關係人公司開立的不實憑證...

兒賣繼承地傻繳45%房地稅！稅局翻出一關鍵稅率竟能打對折

財政部北區國稅局提醒，民眾若繼承親人參與土地重劃後分配到的土地，再轉售時，課稅方式必須依照被繼承人最初取得土地的日期來判...

房東一次收多年租金要注意！當心這條稅法認定搞錯恐挨罰

個人房東如果一次收取多年租金，必須在收取的當年度全額申報綜合所得稅，否則恐怕面臨補稅與處罰。台北國稅局提醒，綜合所得稅採...

企業組控股公司 稅有優惠

行政院會今（21）日將通過《企業併購法》修正草案，為鼓勵業者籌組產業控股公司，修法放寬符合一定條件，且經國發會認定為產控...

股利配發外國股東 須扣繳

財政部高雄國稅局表示，企業分配盈餘可選擇以現金或股票方式分派，無論是發放現金股利、或以盈餘增資配發股票股利，本質上皆屬盈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。