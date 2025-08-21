電動車市場擴大 貨物稅退稅額5年增逾6倍

財政部統計處今天表示，隨電動車市場擴大，電動車貨物稅退稅額由2020年新台幣9.3億元，增加至2024年68億元，今年上半年達27.9億元，占車輛類貨物稅8.0%。

財政部今天發布財政統計通報，觀察近10年免徵貨物稅的電動汽車輛數，2019年前均不及千輛，2020年因知名電動車大廠的最新平價車款引進台灣，電動車市場迎來爆發性成長，當年免稅輛數達4561輛，較上年增4.6倍，占汽車總掛牌數比重亦首度突破1%。

財政部統計處表示，其後隨淨零排放目標全球發酵，傳統車廠積極轉型，市場規模不斷擴大，免稅電動車各年增幅約3成至1.2倍，至2024年達3萬5406輛，占比7.7%。

財政部統計處指出，2025年1月至6月電動車為1萬4268輛，受美國對等關稅政策變數等影響，較去年同期減0.7%，占比降至7.2%。

於此同時，觀察電動汽車產地資料，財政部統計處說明，2020年至2023年國產皆低於500輛，進口居壓倒性多數，占比均高於9成6；2024年因國產車商加入純電車量產行列，國產輛數陡升至接近7000輛，占比約2成，2025年上半年亦在相近水準。

財政部統計處補充，電動車貨物稅是於出廠或進口時課徵，完成領牌登記後再行核退，隨電動車市場擴大，退稅金額從2020年新台幣9.3億元增加至2024年68億元，2025年上半年為27.9億元，相當於車輛類貨物稅的8.0%；2020年至2025年上半年累計共10萬435輛電動汽車適用免稅優惠，核退金額達201.7億元。